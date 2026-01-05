Лукашенко выразил недовольство темпами роста торговли с Россией
Лукашенко заявил о невыполнении намеченного плана по росту торговли с Россией
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 янв – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал в целом позитивную оценку развитию торгового сотрудничества с Россией по итогам 2025 года, но указал на невыполнение намеченного плана по динамике роста торговли.
"Вроде бы в целом мы там (на рынке России – ред.) обеспечиваем прирост. И учитывая, откровенно говоря, как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5% - под 103% (рост на 2,5-3% - ред.) - это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105%", - заявил Лукашенко в Минске, принимая с докладом посла Белоруссии в России Александра Рогожника.
Слова главы государства приводит госагентство Белта.
Лукашенко отметил, что в Минске видят проблемы - это "проседание по (торговле товарами – ред.) промышленности". При этом президент отметил важность для Минска торгово-экономических отношений с РФ. "Говорить о том, что российское направление для нас важное… Ну что послу говорить об этом? Я вам говорил при назначении по этой тематике. Ну а поработав там, вы понимаете, что это наше основное направление", - подчеркнул он.
Кроме того, белорусский президент обратил внимание на такое направление сотрудничества с Россией, как создание новых производств. "Какова ситуация здесь? Это очень важно", - подчеркнул он. Видео встречи с послом опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Мы много говорим сейчас о станкостроении: без него никакого развития быть не может. А у нас есть это, задел хороший. Школа есть, компетенции", - продолжил глава белорусского государства. Он указал также на важность сотрудничества с сфере авиастроения и ВПК, поинтересовавшись у дипломата, какие здесь он видит недостатки.
"Рынок услуг… Надо в этом плане нам наращивать наше присутствие в России, тем более, что такие возможности сегодня востребованы в Российской Федерации", - подчеркнул Лукашенко.