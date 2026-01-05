"Публичные танцы": СМИ назвали странную причину похищения Мадуро

https://1prime.ru/20260105/maduro-866211123.html

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил атаковать Венесуэлу из-за танцев Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники."Публичные танцы Мадуро и его 'безразличие' после строгих предупреждений Трампа способствовали тому, что президент США приказал начать операцию 'Абсолютная решимость' с целью захвата", — говорится в публикации. Как утверждает издание, танцы лидера Венесуэлы на антивоенных митингах, включая выступления в прошлом году, были демонстрацией его несерьезного отношения к угрозам со стороны президента США, что и побудило американскую администрацию не ограничиваться предупреждениями.Хозяин Белого дома заявил 3 января, что Соединенные Штаты нанесли мощный удар по Венесуэле и что венесуэльский президент Николас Мадуро вместе с его женой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе, утверждая, что операцию провели солдаты элитного подразделения Delta Force. Сначала их должны были доставить на американскую базу в Гуантанамо, а затем они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Позже стало известно, что суд над Мадуро состоится в понедельник, ему может грозить до четырех пожизненных сроков. МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы. Москва выразила глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги из страны в результате действий США. Российские официальные лица призвали освободить Мадуро и его жену и предотвратить дальнейшее обострение ситуации вокруг Венесуэлы. В Пекине также призвали к немедленному освобождению Мадуро и его супруги. В китайском МИД отметили, что действия Вашингтона нарушают международное право и противоречат основным принципам международных отношений и Уставу ООН. Также внешнеполитическое ведомство КНДР строго осудило насилие со стороны США в отношении Венесуэлы, расценив действия Вашингтона как брутальное нарушение суверенитета и международного права.

