"Публичные танцы": СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
NYT: Трамп решил выкрасть Мадуро из-за его танцев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил атаковать Венесуэлу из-за танцев Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
Как утверждает издание, танцы лидера Венесуэлы на антивоенных митингах, включая выступления в прошлом году, были демонстрацией его несерьезного отношения к угрозам со стороны президента США, что и побудило американскую администрацию не ограничиваться предупреждениями.
Хозяин Белого дома заявил 3 января, что Соединенные Штаты нанесли мощный удар по Венесуэле и что венесуэльский президент Николас Мадуро вместе с его женой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе, утверждая, что операцию провели солдаты элитного подразделения Delta Force.
Сначала их должны были доставить на американскую базу в Гуантанамо, а затем они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Позже стало известно, что суд над Мадуро состоится в понедельник, ему может грозить до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы. Москва выразила глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги из страны в результате действий США. Российские официальные лица призвали освободить Мадуро и его жену и предотвратить дальнейшее обострение ситуации вокруг Венесуэлы.
В Пекине также призвали к немедленному освобождению Мадуро и его супруги. В китайском МИД отметили, что действия Вашингтона нарушают международное право и противоречат основным принципам международных отношений и Уставу ООН.
Также внешнеполитическое ведомство КНДР строго осудило насилие со стороны США в отношении Венесуэлы, расценив действия Вашингтона как брутальное нарушение суверенитета и международного права.