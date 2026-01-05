https://1prime.ru/20260105/maduro-866223482.html

Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы

Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина. | 05.01.2026

ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина. "Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета - предотвратить перевод активов за границу", - говорится в пресс-релизе правительства. Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения". Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности". "Если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы. Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года", - сообщили власти конфедерации. Заморозка активов коснулась лиц, ранее не подвергавшихся санкциям в Швейцарии, а "причина утраты полномочий" не являлась решающей, "как и то, была ли утрата полномочий законной или противоречила международному праву", уточнили в кабмине. "Решающим фактором является сам факт утраты полномочий, создающий возможность того, что страна происхождения в будущем инициирует процедуру правовых разбирательств в отношении незаконно приобретенных активов. Замораживание активов создает возможность для этого", - указано в заявлении. В пресс-релизе также вновь отмечается, что Швейцария "призывает к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности". США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

