Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы - 05.01.2026
Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы
Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина. | 05.01.2026
мировая экономика
финансы
венесуэла
швейцария
сша
николас мадуро
дональд трамп
мид
оон
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина. "Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета - предотвратить перевод активов за границу", - говорится в пресс-релизе правительства. Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения". Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности". "Если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы. Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года", - сообщили власти конфедерации. Заморозка активов коснулась лиц, ранее не подвергавшихся санкциям в Швейцарии, а "причина утраты полномочий" не являлась решающей, "как и то, была ли утрата полномочий законной или противоречила международному праву", уточнили в кабмине. "Решающим фактором является сам факт утраты полномочий, создающий возможность того, что страна происхождения в будущем инициирует процедуру правовых разбирательств в отношении незаконно приобретенных активов. Замораживание активов создает возможность для этого", - указано в заявлении. В пресс-релизе также вновь отмечается, что Швейцария "призывает к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности". США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
венесуэла
швейцария
сша
14:56 05.01.2026
 
Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина.
"Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета - предотвратить перевод активов за границу", - говорится в пресс-релизе правительства.
Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения".
Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности".
"Если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы. Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года", - сообщили власти конфедерации.
Заморозка активов коснулась лиц, ранее не подвергавшихся санкциям в Швейцарии, а "причина утраты полномочий" не являлась решающей, "как и то, была ли утрата полномочий законной или противоречила международному праву", уточнили в кабмине.
"Решающим фактором является сам факт утраты полномочий, создающий возможность того, что страна происхождения в будущем инициирует процедуру правовых разбирательств в отношении незаконно приобретенных активов. Замораживание активов создает возможность для этого", - указано в заявлении.
В пресс-релизе также вновь отмечается, что Швейцария "призывает к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
