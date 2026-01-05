https://1prime.ru/20260105/maduro-866223482.html
Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы
Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы - 05.01.2026, ПРАЙМ
Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы
Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T14:56+0300
2026-01-05T14:56+0300
2026-01-05T14:56+0300
мировая экономика
финансы
венесуэла
швейцария
сша
николас мадуро
дональд трамп
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062892_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_277235f27ede208350af8f235e7a503f.jpg
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина. "Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета - предотвратить перевод активов за границу", - говорится в пресс-релизе правительства. Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения". Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности". "Если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы. Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года", - сообщили власти конфедерации. Заморозка активов коснулась лиц, ранее не подвергавшихся санкциям в Швейцарии, а "причина утраты полномочий" не являлась решающей, "как и то, была ли утрата полномочий законной или противоречила международному праву", уточнили в кабмине. "Решающим фактором является сам факт утраты полномочий, создающий возможность того, что страна происхождения в будущем инициирует процедуру правовых разбирательств в отношении незаконно приобретенных активов. Замораживание активов создает возможность для этого", - указано в заявлении. В пресс-релизе также вновь отмечается, что Швейцария "призывает к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности". США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
https://1prime.ru/20260105/maduro-866211123.html
https://1prime.ru/20260104/maduro-866206942.html
https://1prime.ru/20260103/ssha-866194841.html
венесуэла
швейцария
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a338b47ac518c0facb19ff95dd5e31e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, венесуэла, швейцария, сша, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон
Мировая экономика, Финансы, ВЕНЕСУЭЛА, ШВЕЙЦАРИЯ, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, ООН
Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы
Швейцария заморозила все активы президента Венесуэлы Мадуро и связанных с ним лиц
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц, следует из заявления кабмина.
"Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии
все активы, принадлежащие Николасу Мадуро
и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета - предотвратить перевод активов за границу", - говорится в пресс-релизе правительства.
"Публичные танцы": СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет "до дальнейшего распоряжения".
Сообщается, что решение о заморозке активов "не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы" и введено "в качестве меры предосторожности".
"Если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия для того, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы
. Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года", - сообщили власти конфедерации.
Заморозка активов коснулась лиц, ранее не подвергавшихся санкциям в Швейцарии, а "причина утраты полномочий" не являлась решающей, "как и то, была ли утрата полномочий законной или противоречила международному праву", уточнили в кабмине.
"Решающим фактором является сам факт утраты полномочий, создающий возможность того, что страна происхождения в будущем инициирует процедуру правовых разбирательств в отношении незаконно приобретенных активов. Замораживание активов создает возможность для этого", - указано в заявлении.
"Лидеры помойки". В Сети поразились реакцией Прибалтики на похищение Мадуро
В пресс-релизе также вновь отмечается, что Швейцария "призывает к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности".
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ
выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.
"На другую страну". В США сделали дерзкое заявление после захвата Мадуро