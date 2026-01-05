Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск рассказал об ужине с Трампом - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260105/mask-866209797.html
Илон Маск рассказал об ужине с Трампом
Илон Маск рассказал об ужине с Трампом - 05.01.2026, ПРАЙМ
Илон Маск рассказал об ужине с Трампом
Американский миллиардер Илон Маск, у которого в прошлом году произошел публичный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом, рассказал, что на... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T02:20+0300
2026-01-05T02:20+0300
экономика
общество
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866209797.jpg?1767568828
ВАШИНГТОН, 5 янв - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск, у которого в прошлом году произошел публичный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом, рассказал, что на прошедших выходных поужинал с ним и первой леди США Меланьей. "Вчера вечером у нас был замечательный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим!", - написал Маск в соцсети X и прикрепил фотографию ужина. Учитывая, что Трамп на текущий момент продолжает находиться в своем поместье Мар-а-Лаго, ужин, скорее всего, прошел на его территории. На фотографии, сделанной будто исподтишка, видно, что на ужине присутствовали только Маск и супружеская пара. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Позже Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". С тех пор, однако, отношения между ними улучшились. На панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп
02:20 05.01.2026
 
Илон Маск рассказал об ужине с Трампом

Илон Маск рассказал, что на выходных поужинал с Трампом и Меланьей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 янв - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск, у которого в прошлом году произошел публичный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом, рассказал, что на прошедших выходных поужинал с ним и первой леди США Меланьей.
"Вчера вечером у нас был замечательный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим!", - написал Маск в соцсети X и прикрепил фотографию ужина.
Учитывая, что Трамп на текущий момент продолжает находиться в своем поместье Мар-а-Лаго, ужин, скорее всего, прошел на его территории. На фотографии, сделанной будто исподтишка, видно, что на ужине присутствовали только Маск и супружеская пара.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью".
Позже Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
С тех пор, однако, отношения между ними улучшились. На панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.
 
ЭкономикаОбществоСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала