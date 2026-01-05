https://1prime.ru/20260105/navigatsiya-866214707.html

В трех арктических регионах установили радиомаяки для навигации самолетов

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" установила радиомаяки для навигации самолетов в Якутии, Мурманской области и Республике Коми, сообщили в госкорпорации. "Компания "Азимут" госкорпорации Ростех установила радиомаяки DVOR 2000/DME/N 2700 в трех арктических регионах. Оборудование повысит безопасность полетов в городах Воркута (Республика Коми), Апатиты (Мурманская область) и в поселке Жиганск (Якутия). С помощью радиомаяков самолеты смогут ориентироваться в полете и при заходе на посадку", - говорится в сообщении. Радиомаяки просты в эксплуатации и обслуживании, а также могут функционировать при температуре до минус 50 градусов, что гарантирует их стабильную работу в северных регионах. "Использование DVOR 2000/DME/N 2700 в условиях Крайнего Севера позволяет снизить зависимость самолетов от спутникового сигнала, который в арктических широтах может быть неустойчивым, за счет непрерывного и точного сигнала с земли. Также радиомаяк обеспечивает высокую пропускную способность и безопасность воздушного движения", — приводятся в пресс-релизе слова заместителя генерального директора "Азимута" Алексея Гальченкова. Ранее оборудование компании "Азимут" было установлено в других регионах России (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге), а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и Абхазии.

