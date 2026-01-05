https://1prime.ru/20260105/nepal-866213717.html

В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов

В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов - 05.01.2026, ПРАЙМ

В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов

Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T08:30+0300

2026-01-05T08:30+0300

2026-01-05T08:30+0300

туризм

бизнес

непал

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862021449_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_3e8e2c7d0a83399df48cb66bac538351.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане. В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что беспорядки в Непале в сентябре не привели к долгосрочному снижению российского турпотока. "В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России. Это на 43% больше, чем до COVID-19 (в 2019 году - ред.). Да, это новый рекорд", - сказал агентству Ламичане. По наблюдениям собеседника, российских туристов в Непале привлекают возможности для занятия альпинизмом и другими видами активного отдыха в горах. В частности, среди гостей из России популярны окрестности горного массива Аннапурна. "Мы также работаем над увеличением числа русскоязычных гидов, чтобы россияне могли чувствовать себя как дома в Непале, в особенности в провинции Гандаки. Поддерживаем тесный контакт с посольством России в Катманду", - отметил собеседник.

https://1prime.ru/20250903/nepal-861700341.html

непал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, непал, россия