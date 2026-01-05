Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов - 05.01.2026, ПРАЙМ
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T08:30+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане. В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что беспорядки в Непале в сентябре не привели к долгосрочному снижению российского турпотока. "В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России. Это на 43% больше, чем до COVID-19 (в 2019 году - ред.). Да, это новый рекорд", - сказал агентству Ламичане. По наблюдениям собеседника, российских туристов в Непале привлекают возможности для занятия альпинизмом и другими видами активного отдыха в горах. В частности, среди гостей из России популярны окрестности горного массива Аннапурна. "Мы также работаем над увеличением числа русскоязычных гидов, чтобы россияне могли чувствовать себя как дома в Непале, в особенности в провинции Гандаки. Поддерживаем тесный контакт с посольством России в Катманду", - отметил собеседник.
08:30 05.01.2026
 
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов

В Непале число российских туристов в 2025 году превысило 14,3 тысячи

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Непал - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Непал. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.
В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что беспорядки в Непале в сентябре не привели к долгосрочному снижению российского турпотока.
"В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России. Это на 43% больше, чем до COVID-19 (в 2019 году - ред.). Да, это новый рекорд", - сказал агентству Ламичане.
По наблюдениям собеседника, российских туристов в Непале привлекают возможности для занятия альпинизмом и другими видами активного отдыха в горах. В частности, среди гостей из России популярны окрестности горного массива Аннапурна.
"Мы также работаем над увеличением числа русскоязычных гидов, чтобы россияне могли чувствовать себя как дома в Непале, в особенности в провинции Гандаки. Поддерживаем тесный контакт с посольством России в Катманду", - отметил собеседник.
Непал вводит системы обязательной регистрации и отслеживания туристов
3 сентября 2025, 11:45
