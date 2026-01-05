Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одессу надо убирать": в Киеве толкнули Зеленского на радикальный шаг - 05.01.2026, ПРАЙМ
"Одессу надо убирать": в Киеве толкнули Зеленского на радикальный шаг
Кадровая политика Владимира Зеленского наносит вред Украине, заявил Олег Соскин, который ранее был советником Леонида Кучмы. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T07:08+0300
2026-01-05T07:08+0300
украина
киев
полтавская область
владимир зеленский
олег соскин
в мире
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Кадровая политика Владимира Зеленского наносит вред Украине, заявил Олег Соскин, который ранее был советником Леонида Кучмы. В субботу Зеленский объявил о предстоящих изменениях в администрациях Винницкой, Тернопольской, Черновицкой и Полтавской областях. Глава киевского режима уточнил, что кандидаты уже определены, но и их имена будут названы после завершения необходимых процедур. "Он убирает тех, у которых все спокойно. Скажите, это какой кадровый подход? Конечно, Одессу надо убирать. Немедленно его убирать. (Главу Одесской администрации Олега Кипера. — Прим. Ред.) &lt;…&gt; Это совершенно немощные люди, совершенно не способные к каким-то управленческим решениям", — отметил аналитик. Политолог считает, что такие кардинальные изменения в руководстве военных администраций обусловлены стремлением Зеленского окружить себя лояльными людьми, которые не будут отвечать за результат своей работы. Перестановки в его офисе также соответствуют этой стратегии, добавил эксперт. "Разгромлена вся система. &lt;…&gt; Мы видим совершенно бездумную, бездарную, некомпетентную, непрофессиональную кадровую политику", — резюмировал Соскин. Широкие кадровые изменения начались с назначения Кирилла Буданова* новым главой офиса вместо Андрея Ермака. Зеленский назначил Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Он также заявил, что предложил Михаилу Федорову, министру цифровой трансформации Украины, занять пост министра обороны.* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.
украина
киев
полтавская область
украина, киев, полтавская область, владимир зеленский, олег соскин, в мире
УКРАИНА, Киев, Полтавская область, Владимир Зеленский, Олег Соскин, В мире
07:08 05.01.2026
 
"Одессу надо убирать": в Киеве толкнули Зеленского на радикальный шаг

Соскин заявил, что кадровые перестановки Зеленского показывают его некомпетентность

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Кадровая политика Владимира Зеленского наносит вред Украине, заявил Олег Соскин, который ранее был советником Леонида Кучмы.
В субботу Зеленский объявил о предстоящих изменениях в администрациях Винницкой, Тернопольской, Черновицкой и Полтавской областях. Глава киевского режима уточнил, что кандидаты уже определены, но и их имена будут названы после завершения необходимых процедур.
"Он убирает тех, у которых все спокойно. Скажите, это какой кадровый подход? Конечно, Одессу надо убирать. Немедленно его убирать. (Главу Одесской администрации Олега Кипера. — Прим. Ред.) <…> Это совершенно немощные люди, совершенно не способные к каким-то управленческим решениям", — отметил аналитик.
Политолог считает, что такие кардинальные изменения в руководстве военных администраций обусловлены стремлением Зеленского окружить себя лояльными людьми, которые не будут отвечать за результат своей работы. Перестановки в его офисе также соответствуют этой стратегии, добавил эксперт.
"Разгромлена вся система. <…> Мы видим совершенно бездумную, бездарную, некомпетентную, непрофессиональную кадровую политику", — резюмировал Соскин.
Широкие кадровые изменения начались с назначения Кирилла Буданова* новым главой офиса вместо Андрея Ермака. Зеленский назначил Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Он также заявил, что предложил Михаилу Федорову, министру цифровой трансформации Украины, занять пост министра обороны.
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
УКРАИНАКиевПолтавская областьВладимир ЗеленскийОлег СоскинВ мире
 
 
