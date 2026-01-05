https://1prime.ru/20260105/odessa-866212148.html

"Одессу надо убирать": в Киеве толкнули Зеленского на радикальный шаг

Кадровая политика Владимира Зеленского наносит вред Украине, заявил Олег Соскин, который ранее был советником Леонида Кучмы. | 05.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Кадровая политика Владимира Зеленского наносит вред Украине, заявил Олег Соскин, который ранее был советником Леонида Кучмы. В субботу Зеленский объявил о предстоящих изменениях в администрациях Винницкой, Тернопольской, Черновицкой и Полтавской областях. Глава киевского режима уточнил, что кандидаты уже определены, но и их имена будут названы после завершения необходимых процедур. "Он убирает тех, у которых все спокойно. Скажите, это какой кадровый подход? Конечно, Одессу надо убирать. Немедленно его убирать. (Главу Одесской администрации Олега Кипера. — Прим. Ред.) <…> Это совершенно немощные люди, совершенно не способные к каким-то управленческим решениям", — отметил аналитик. Политолог считает, что такие кардинальные изменения в руководстве военных администраций обусловлены стремлением Зеленского окружить себя лояльными людьми, которые не будут отвечать за результат своей работы. Перестановки в его офисе также соответствуют этой стратегии, добавил эксперт. "Разгромлена вся система. <…> Мы видим совершенно бездумную, бездарную, некомпетентную, непрофессиональную кадровую политику", — резюмировал Соскин. Широкие кадровые изменения начались с назначения Кирилла Буданова* новым главой офиса вместо Андрея Ермака. Зеленский назначил Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Он также заявил, что предложил Михаилу Федорову, министру цифровой трансформации Украины, занять пост министра обороны.* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.

украина, киев, полтавская область, владимир зеленский, олег соскин, в мире