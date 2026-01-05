https://1prime.ru/20260105/odezhda-866221280.html

Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды

Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды - 05.01.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T13:36+0300

2026-01-05T13:36+0300

2026-01-05T13:36+0300

экономика

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206886_0:158:2902:1790_1920x0_80_0_0_a79fbc14c1a18bffbb3ea43a51803467.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность. "У нас есть ряд механизмов поддержки и популяризации отечественных брендов, одним из ключевых можно выделить развитую выставочно-ярмарочную деятельность. Также для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки", — сказал министр. Он добавил, что также реализуются и программы по развитию ремесленных центров, интеграции дизайнеров с мастерскими, а также образовательные инициативы, направленные на сохранение традиционных технологий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг