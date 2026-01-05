https://1prime.ru/20260105/odezhda-866221280.html
Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность. "У нас есть ряд механизмов поддержки и популяризации отечественных брендов, одним из ключевых можно выделить развитую выставочно-ярмарочную деятельность. Также для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки", — сказал министр. Он добавил, что также реализуются и программы по развитию ремесленных центров, интеграции дизайнеров с мастерскими, а также образовательные инициативы, направленные на сохранение традиционных технологий.
