Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды - 05.01.2026
Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды... | 05.01.2026
2026-01-05T13:36+0300
2026-01-05T13:36+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность. "У нас есть ряд механизмов поддержки и популяризации отечественных брендов, одним из ключевых можно выделить развитую выставочно-ярмарочную деятельность. Также для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки", — сказал министр. Он добавил, что также реализуются и программы по развитию ремесленных центров, интеграции дизайнеров с мастерскими, а также образовательные инициативы, направленные на сохранение традиционных технологий.
13:36 05.01.2026
 
Алиханов рассказал о поддержке российских брендов одежды

Глава Минпромторга Алиханов рассказал о механизмах поддержки российских брендов одежды

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность.
"У нас есть ряд механизмов поддержки и популяризации отечественных брендов, одним из ключевых можно выделить развитую выставочно-ярмарочную деятельность. Также для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки", — сказал министр.
Он добавил, что также реализуются и программы по развитию ремесленных центров, интеграции дизайнеров с мастерскими, а также образовательные инициативы, направленные на сохранение традиционных технологий.
 
