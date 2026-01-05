Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП рассказали, за что могут оштрафовать при проведении ремонта в квартире - 05.01.2026
В ОП рассказали, за что могут оштрафовать при проведении ремонта в квартире
В ОП рассказали, за что могут оштрафовать при проведении ремонта в квартире - 05.01.2026
В ОП рассказали, за что могут оштрафовать при проведении ремонта в квартире
Штраф при проведении ремонта в квартире можно получить за запах краски, шум, хранение стройматериалов в подъезде, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T03:02+0300
2026-01-05T03:02+0300
общество
бизнес
недвижимость
рф
роспотребнадзор
рф
общество , бизнес, недвижимость, рф, роспотребнадзор
Общество , Бизнес, Недвижимость, РФ, Роспотребнадзор
03:02 05.01.2026
 
В ОП рассказали, за что могут оштрафовать при проведении ремонта в квартире

Член ОП Машаров: штраф при проведении ремонта в квартире можно получить за запах краски

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Штраф при проведении ремонта в квартире можно получить за запах краски, шум, хранение стройматериалов в подъезде, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"При проведении ремонта собственникам квартир надо понимать, что в случае происхождения сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф. Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей", - сказал Машаров.
Он отметил, что СанПиН 2.1.2.2645-10 определяет допустимые уровни вредных веществ в воздухе жилья, при этом водно-дисперсионные краски относятся к IV классу опасности и считаются безопасными для использования, поэтому для выявления нарушений важно учитывать именно их классификацию, а за нарушение статьи 6.4 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
"Если собственник проводит шумные ремонтные работы в запрещенное время, то он нарушает статью 6.4 КоАП РФ, то есть не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации квартиры. Штраф от 500 до 1000 рублей для физических лиц", - добавил Машаров.
Он также напомнил, что единого федерального закона, регулирующего уровень шума в жилых домах, пока нет, каждый регион самостоятельно определяет уровень шума путем регионального законодательства. По его словам, к нарушениям при проведении ремонтных работ относятся хранение стройматериалов, наличие грязи и строительного мусора в подъезде, а также неправильный вывоз строительного мусора и незаконная перепланировка квартиры.
"Перенос мокрой зоны туда, где у соседей снизу жилая комната, установка батареи на балконе, уменьшение вентиляционных каналов и некоторые другие манипуляции относятся к незаконной перепланировке. При обнаружении такой перепланировки грозит штраф собственнику квартиры по статье 7.21 КоАП РФ в размере от 2000 до 2500 рублей для физических лиц", - добавил Машаров.
При проведении ремонта не своим руками Машаров порекомендовал выбирать проверенную ремонтную бригаду, а также соблюдать нормы тишины, правомерно утилизировать строительный мусор, осуществлять регулярную уборку подъезда. В случае возникновения конфликтной ситуации собеседник агентства советует решить ее в досудебном порядке и, главное, "уважать своих соседей".
 
