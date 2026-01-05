Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах
В Египте откроют первый отель под брендом WB Travel
Вывеска Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.
"Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&Sun", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха.
Уточняется, что открытие первого фирменного отеля в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля, а сейчас в отеле проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств.
"Это курортный отель, созданный с учетом ожиданий семейной аудитории и ориентированный на комфортный, продуманный отдых", - добавляется в сообщении.
Одним из ключевых элементов станет детский клуб Toucan от Fun&Sun, работающий по программе развлечений для детей разных возрастов; в клубе также будет представлена развивающая программа, адаптированная для разных возрастных групп, уточняет компания.