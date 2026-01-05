Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/oteli-866222970.html
Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах
Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах - 05.01.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах
Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T14:38+0300
2026-01-05T14:38+0300
бизнес
туризм
финансы
египет
fun&sun
wildberries
выездной туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866222818_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_caf60b60f6190310d9f9351f71f6844f.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&amp;Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries &amp; Russ. "Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries &amp; Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором Fun&amp;Sun запустили фирменную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&amp;Sun", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и Fun&amp;Sun. В частности, опыт Fun&amp;Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха. Уточняется, что открытие первого фирменного отеля в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля, а сейчас в отеле проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств. "Это курортный отель, созданный с учетом ожиданий семейной аудитории и ориентированный на комфортный, продуманный отдых", - добавляется в сообщении. Одним из ключевых элементов станет детский клуб Toucan от Fun&amp;Sun, работающий по программе развлечений для детей разных возрастов; в клубе также будет представлена развивающая программа, адаптированная для разных возрастных групп, уточняет компания.
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866222818_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_4884b7bd8dad5fe2244eff3fd6759699.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, финансы, египет, fun&sun, wildberries, выездной туризм
Бизнес, Туризм, Финансы, ЕГИПЕТ, Fun&Sun, Wildberries, выездной туризм
14:38 05.01.2026
 
Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах

В Египте откроют первый отель под брендом WB Travel

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Вывеска Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.
"Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&Sun", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха.
Уточняется, что открытие первого фирменного отеля в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля, а сейчас в отеле проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств.
"Это курортный отель, созданный с учетом ожиданий семейной аудитории и ориентированный на комфортный, продуманный отдых", - добавляется в сообщении.
Одним из ключевых элементов станет детский клуб Toucan от Fun&Sun, работающий по программе развлечений для детей разных возрастов; в клубе также будет представлена развивающая программа, адаптированная для разных возрастных групп, уточняет компания.
 
БизнесТуризмФинансыЕГИПЕТFun&SunWildberriesвыездной туризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала