https://1prime.ru/20260105/oteli-866222970.html

Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах

Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах - 05.01.2026, ПРАЙМ

Wildberries запустил фирменные отели на зарубежных курортах

Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T14:38+0300

2026-01-05T14:38+0300

2026-01-05T14:38+0300

бизнес

туризм

финансы

египет

fun&sun

wildberries

выездной туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866222818_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_caf60b60f6190310d9f9351f71f6844f.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ. "Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&Sun", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха. Уточняется, что открытие первого фирменного отеля в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля, а сейчас в отеле проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств. "Это курортный отель, созданный с учетом ожиданий семейной аудитории и ориентированный на комфортный, продуманный отдых", - добавляется в сообщении. Одним из ключевых элементов станет детский клуб Toucan от Fun&Sun, работающий по программе развлечений для детей разных возрастов; в клубе также будет представлена развивающая программа, адаптированная для разных возрастных групп, уточняет компания.

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, финансы, египет, fun&sun, wildberries, выездной туризм