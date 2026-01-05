https://1prime.ru/20260105/passazhiry-866221502.html
Росавиация оценила объем перетока авиапассажиров на наземный транспорт
Росавиация оценила объем перетока авиапассажиров на наземный транспорт - 05.01.2026, ПРАЙМ
Росавиация оценила объем перетока авиапассажиров на наземный транспорт
Росавиация наблюдает переток пассажиров от авиации на наземный транспорт, оценочно около 1 миллиона человек сделает выбор в пользу наземных путей сообщения в... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T13:40+0300
2026-01-05T13:40+0300
2026-01-05T13:40+0300
экономика
бизнес
росавиация
воздушный транспорт
железнодорожный транспорт
автомобильный транспорт
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Росавиация наблюдает переток пассажиров от авиации на наземный транспорт, оценочно около 1 миллиона человек сделает выбор в пользу наземных путей сообщения в наступающем году, рассказал журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров. "Мы видим переток пассажиров, которые пользовались авиацией, например в аэропортах Московского региона. Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400-500 километров. Оценочно, по году порядка миллиона человек может сделать выбор в пользу наземных путей сообщения", — сказал Ядров. Он отметил, что реализация плана перевозок на текущий год зависит от ряда факторов. И один из ключевых - количество летающих воздушных судов. "В целом за счёт развития компетенций российских центров техобслуживания авиатехники наш прогноз по снижению численности парка, который мы делали в 2022 году, не сбывается. Благодаря нашим инженерам машины остаются на крыле в большем объеме", — пояснил Ядров. Он добавил, что второй фактор, влияющий на авиаперевозки, это открытие южных аэропортов, не принимающих регулярные рейсы с 2022 года, а также периодически вводимые для обеспечения безопасности полетов ограничения на использование воздушного пространства в районе других аэропортов.
https://1prime.ru/20260105/aviaperevozki-866220570.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8c355338f41ae135c9b7d858e2de5d85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, россия
Экономика, Бизнес, Росавиация, Воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, РОССИЯ
Росавиация оценила объем перетока авиапассажиров на наземный транспорт
Ядров: около миллиона авиапассажиров сделают выбор в пользу наземных путей сообщения
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Росавиация наблюдает переток пассажиров от авиации на наземный транспорт, оценочно около 1 миллиона человек сделает выбор в пользу наземных путей сообщения в наступающем году, рассказал журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Мы видим переток пассажиров, которые пользовались авиацией, например в аэропортах Московского региона. Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400-500 километров. Оценочно, по году порядка миллиона человек может сделать выбор в пользу наземных путей сообщения", — сказал Ядров.
Он отметил, что реализация плана перевозок на текущий год зависит от ряда факторов. И один из ключевых - количество летающих воздушных судов.
"В целом за счёт развития компетенций российских центров техобслуживания авиатехники наш прогноз по снижению численности парка, который мы делали в 2022 году, не сбывается. Благодаря нашим инженерам машины остаются на крыле в большем объеме", — пояснил Ядров.
Он добавил, что второй фактор, влияющий на авиаперевозки, это открытие южных аэропортов, не принимающих регулярные рейсы с 2022 года, а также периодически вводимые для обеспечения безопасности полетов ограничения на использование воздушного пространства в районе других аэропортов.
Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году