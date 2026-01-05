https://1prime.ru/20260105/passazhiry-866221502.html

Росавиация оценила объем перетока авиапассажиров на наземный транспорт

2026-01-05T13:40+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Росавиация наблюдает переток пассажиров от авиации на наземный транспорт, оценочно около 1 миллиона человек сделает выбор в пользу наземных путей сообщения в наступающем году, рассказал журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров. "Мы видим переток пассажиров, которые пользовались авиацией, например в аэропортах Московского региона. Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400-500 километров. Оценочно, по году порядка миллиона человек может сделать выбор в пользу наземных путей сообщения", — сказал Ядров. Он отметил, что реализация плана перевозок на текущий год зависит от ряда факторов. И один из ключевых - количество летающих воздушных судов. "В целом за счёт развития компетенций российских центров техобслуживания авиатехники наш прогноз по снижению численности парка, который мы делали в 2022 году, не сбывается. Благодаря нашим инженерам машины остаются на крыле в большем объеме", — пояснил Ядров. Он добавил, что второй фактор, влияющий на авиаперевозки, это открытие южных аэропортов, не принимающих регулярные рейсы с 2022 года, а также периодически вводимые для обеспечения безопасности полетов ограничения на использование воздушного пространства в районе других аэропортов.

