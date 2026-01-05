https://1prime.ru/20260105/pensii-866074598.html

Названы скрытые ошибки россиян при формировании пенсионных накоплений

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Начиная копить на пенсию, многие делают сразу несколько ошибок, о которых и не подозревают. Их назвал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.Главная ошибка – отсутствие вообще какого-либо планирования и привычки копить как таковой. Многие россияне предпочитают жить сегодняшним днем, игнорируя необходимость подготовки к будущему. Но тогда даже с хорошим доходом никаких накоплений не будет."Другой популярный паттерн – ожидание лучших условий и постоянное откладывание начала накоплений. Время играет ключевую роль в этом процессе, и каждый потерянный год снижает эффективность стратегии", - сказал он.Еще одна распространенная ошибка – "держать все яйца в одной корзине". Когда цели накоплений отличаются и по суммам, и по срокам, разумно распределять активы в разные финансовые инструменты. Для краткосрочных целей – поездок или относительно крупных покупок – подойдут те, что предусматривают быстрый вывод средств. Для долгосрочных, таких как накопления на пенсию, позволяющие увеличить комфорт ежедневных трат, лучше использовать "копилки", ограничивающие доступ к средствам.Вариантом такой "копилки" может стать Программ долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет сформировать накопления человеку с любым уровнем дохода. Откладывая комфортные для себя суммы регулярно, за 10-15 лет участия можно сформировать приличный капитал, отметил Беляков."В рамках ПДС долгосрочные сбережения стимулируются государством с помощью софинансирования и налоговых льгот. При этом максимальную выгоду получают те, кто продолжает копить до конца действия договора", - добавил он.Сам механизм ПДС настроен так, чтобы человек максимально безболезненно формировал сбережения вдолгую без соблазна потратить деньги на сиюминутные удовольствия, финансовых жертв и ущерба для текущего потребления.

