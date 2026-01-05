https://1prime.ru/20260105/pochta-866227245.html

Путин поручил принять меры для устойчивого развития "Почты России"

россия

владимир путин

почта россии

совет по стратегическому развитию

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России", а соответствующий доклад представить до 1 февраля - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития акционерного общества "Почта России", - говорится в поручении.

