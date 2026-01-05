Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил принять меры для устойчивого развития "Почты России" - 05.01.2026
Путин поручил принять меры для устойчивого развития "Почты России"
Путин поручил принять меры для устойчивого развития "Почты России" - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил принять меры для устойчивого развития "Почты России"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России", а соответствующий доклад... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T16:08+0300
2026-01-05T16:08+0300
россия
владимир путин
почта россии
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865894032_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_a932cc325ce5049a2827381253534d54.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России", а соответствующий доклад представить до 1 февраля - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития акционерного общества "Почта России", - говорится в поручении.
https://1prime.ru/20251231/pochta-866114971.html
россия, владимир путин, почта россии, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Почта России, Совет по стратегическому развитию
16:08 05.01.2026
 
Путин поручил принять меры для устойчивого развития "Почты России"

Путин поручил правительству принять меры для устойчивого развития "Почты России"

© РИА Новости . Евгений Биятов
Отделение Почты России
Отделение "Почты России". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России", а соответствующий доклад представить до 1 февраля - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития акционерного общества "Почта России", - говорится в поручении.
В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства
В отделениях "Почты России" начнут продавать лекарства
31 декабря 2025, 17:41
 
РОССИЯ, Владимир Путин, Почта России, Совет по стратегическому развитию
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
