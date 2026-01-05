https://1prime.ru/20260105/poezd-866218413.html

В Амурской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В Амурской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда - 05.01.2026, ПРАЙМ

В Амурской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Сход вагонов грузового поезда произошел в 09.01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет,... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T11:21+0300

2026-01-05T11:21+0300

2026-01-05T11:21+0300

происшествия

россия

амурская область

ржд

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83909/88/839098823_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_2fcb147ab0e845c2b7593112f58defc1.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сход вагонов грузового поезда произошел в 09.01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет, говорится в сообщении РЖД. "Пятого января в 09:01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа (Амурская область) произошёл сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении. В холдинге добавили, что движение на участке приостановлено. Также ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены три восстановительных поезда. "В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. Причины происшествия устанавливаются", - заключили в РЖД.

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, амурская область, ржд, железнодорожный транспорт