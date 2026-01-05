Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Амурской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда
В Амурской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда
2026-01-05T11:21+0300
2026-01-05T11:21+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сход вагонов грузового поезда произошел в 09.01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет, говорится в сообщении РЖД. "Пятого января в 09:01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа (Амурская область) произошёл сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении. В холдинге добавили, что движение на участке приостановлено. Также ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены три восстановительных поезда. "В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. Причины происшествия устанавливаются", - заключили в РЖД.
11:21 05.01.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Грузовой состав
Грузовой состав. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сход вагонов грузового поезда произошел в 09.01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет, говорится в сообщении РЖД.
"Пятого января в 09:01 мск на перегоне Гудачи – Гонжа (Амурская область) произошёл сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.
В холдинге добавили, что движение на участке приостановлено. Также ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены три восстановительных поезда.
РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. Причины происшествия устанавливаются", - заключили в РЖД.
 
