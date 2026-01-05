https://1prime.ru/20260105/pokupki-866219610.html
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России - 05.01.2026, ПРАЙМ
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России
Средняя сумма одной покупки иностранцев в России по предоплаченным картам составила 11 165 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T12:51+0300
2026-01-05T12:51+0300
2026-01-05T12:51+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
банк "русский стандарт"
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_18d79abd3affdce260e03a35366be4fe.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Средняя сумма одной покупки иностранцев в России по предоплаченным картам составила 11 165 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Банк изучил особенности использования предоплаченных банковских карт для иностранцев, которые он запустил совместно с несколькими крупными отелями. Средний чек одной покупки по ним составляет 11 165 рублей", - говорится в исследовании по результатам изучения всех операций по предоплаченным картам для иностранцев с момента их запуска в 2024 году. С их помощью гости из других стран могут рассчитываться на территории России безналичным способом как в офлайне, так и онлайне. Отмечается, что спрос на такие карты у иностранных гостей неуклонно растет. По данным банка, в число самых популярных операций по ним с момента запуска вошли: покупки и внесение наличных средств, где средний чек составил 78 627 рублей. Отдельно аналитики изучили покупки по предоплаченным картам для иностранцев за 2025 год. По данным банка, топ-5 самых популярных категорий трат в зависимости от количества платежей выглядят следующим образом: рестораны и кафе – средний чек 7 160 рублей, супермаркеты – средний чек 2 088 рублей. В магазинах одежды средний чек покупки у иностранцев составил 39 325 рублей, в услугах такси и аренде авто – 1 274 рубля, а у гостиничных услуг средний чек - 11 924 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_dd7c662b928ce2588b6f3e5f923aa2ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия, банк "русский стандарт"
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, банк "Русский Стандарт"
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России
Средний чек покупки иностранцев по предоплаченным картам в РФ составил 11 165 руб
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Средняя сумма одной покупки иностранцев в России по предоплаченным картам составила 11 165 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Банк изучил особенности использования предоплаченных банковских карт для иностранцев, которые он запустил совместно с несколькими крупными отелями. Средний чек одной покупки по ним составляет 11 165 рублей", - говорится в исследовании по результатам изучения всех операций по предоплаченным картам для иностранцев с момента их запуска в 2024 году.
С их помощью гости из других стран могут рассчитываться на территории России безналичным способом как в офлайне, так и онлайне.
Отмечается, что спрос на такие карты у иностранных гостей неуклонно растет. По данным банка, в число самых популярных операций по ним с момента запуска вошли: покупки и внесение наличных средств, где средний чек составил 78 627 рублей.
Отдельно аналитики изучили покупки по предоплаченным картам для иностранцев за 2025 год. По данным банка, топ-5 самых популярных категорий трат в зависимости от количества платежей выглядят следующим образом: рестораны и кафе – средний чек 7 160 рублей, супермаркеты – средний чек 2 088 рублей.
В магазинах одежды средний чек покупки у иностранцев составил 39 325 рублей, в услугах такси и аренде авто – 1 274 рубля, а у гостиничных услуг средний чек - 11 924 рубля.