Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России - 05.01.2026
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России - 05.01.2026, ПРАЙМ
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России
Средняя сумма одной покупки иностранцев в России по предоплаченным картам составила 11 165 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое... | 05.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Средняя сумма одной покупки иностранцев в России по предоплаченным картам составила 11 165 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Банк изучил особенности использования предоплаченных банковских карт для иностранцев, которые он запустил совместно с несколькими крупными отелями. Средний чек одной покупки по ним составляет 11 165 рублей", - говорится в исследовании по результатам изучения всех операций по предоплаченным картам для иностранцев с момента их запуска в 2024 году. С их помощью гости из других стран могут рассчитываться на территории России безналичным способом как в офлайне, так и онлайне. Отмечается, что спрос на такие карты у иностранных гостей неуклонно растет. По данным банка, в число самых популярных операций по ним с момента запуска вошли: покупки и внесение наличных средств, где средний чек составил 78 627 рублей. Отдельно аналитики изучили покупки по предоплаченным картам для иностранцев за 2025 год. По данным банка, топ-5 самых популярных категорий трат в зависимости от количества платежей выглядят следующим образом: рестораны и кафе – средний чек 7 160 рублей, супермаркеты – средний чек 2 088 рублей. В магазинах одежды средний чек покупки у иностранцев составил 39 325 рублей, в услугах такси и аренде авто – 1 274 рубля, а у гостиничных услуг средний чек - 11 924 рубля.
бизнес, финансы, россия, банк "русский стандарт"
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, банк "Русский Стандарт"
12:51 05.01.2026
 
Названа средняя сумма одной покупки иностранцев в России

Средний чек покупки иностранцев по предоплаченным картам в РФ составил 11 165 руб

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
Кредитная карта. Архивное фото
© Unsplash/rupixen.com
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Средняя сумма одной покупки иностранцев в России по предоплаченным картам составила 11 165 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Банк изучил особенности использования предоплаченных банковских карт для иностранцев, которые он запустил совместно с несколькими крупными отелями. Средний чек одной покупки по ним составляет 11 165 рублей", - говорится в исследовании по результатам изучения всех операций по предоплаченным картам для иностранцев с момента их запуска в 2024 году.
С их помощью гости из других стран могут рассчитываться на территории России безналичным способом как в офлайне, так и онлайне.
Отмечается, что спрос на такие карты у иностранных гостей неуклонно растет. По данным банка, в число самых популярных операций по ним с момента запуска вошли: покупки и внесение наличных средств, где средний чек составил 78 627 рублей.
Отдельно аналитики изучили покупки по предоплаченным картам для иностранцев за 2025 год. По данным банка, топ-5 самых популярных категорий трат в зависимости от количества платежей выглядят следующим образом: рестораны и кафе – средний чек 7 160 рублей, супермаркеты – средний чек 2 088 рублей.
В магазинах одежды средний чек покупки у иностранцев составил 39 325 рублей, в услугах такси и аренде авто – 1 274 рубля, а у гостиничных услуг средний чек - 11 924 рубля.
 
ЭкономикаБизнесФинансыРОССИЯбанк "Русский Стандарт"
 
 
