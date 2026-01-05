Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
2026
10:36 05.01.2026
 
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Гагарин

Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
