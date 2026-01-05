https://1prime.ru/20260105/polety-866217156.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
