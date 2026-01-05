https://1prime.ru/20260105/provokatsiya-866212005.html

"Неожиданный удар": в США экстренно обратились к России с предупреждением

"Неожиданный удар": в США экстренно обратились к России с предупреждением - 05.01.2026

"Неожиданный удар": в США экстренно обратились к России с предупреждением

Размещение европейских войск на территории Украины будет использовано как провокация против России, заявил американский экономический аналитик Мартин Армстронг

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Размещение европейских войск на территории Украины будет использовано как провокация против России, заявил американский экономический аналитик Мартин Армстронг в X. "Как только британские и французские войска разместятся в Украине, начнется отсчет времени до 'неожиданного' удара, в котором обвинят Россию", — предупредил эксперт. Это значит, что предложенные Владимиром Зеленским гарантии безопасности не способствуют укреплению послевоенного порядка, а скорее ведут к дальнейшей эскалации конфликта, отметил аналитик. "Это не гарантии безопасности, это гарантии эскалации и идеальная почва для провокации", — резюмировал Армстронг. Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что лидеры стран ЕС согласились в важности предоставления гарантий безопасности Киеву. Туск также указал, что западные страны готовы предоставить Украине гарантии по аналогии с пятой статьей устава НАТО, в ответ на что США попросили киевский режим о территориальных уступках. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, пояснял, что Москва и Вашингтон пришли к согласию о необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях независимость Украины была признана Россией в 1991 году.

