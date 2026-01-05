https://1prime.ru/20260105/putin-866228076.html

Путину представят предложения по обеспечению кадрами экономики

05.01.2026

Путину представят предложения по обеспечению кадрами экономики - 05.01.2026, ПРАЙМ

Путину представят предложения по обеспечению кадрами экономики

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию среднего профессионального образования для обеспечения кадрами экономики. | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T16:42+0300

2026-01-05T16:42+0300

2026-01-05T16:42+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию среднего профессионального образования для обеспечения кадрами экономики. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:… по развитию среднего профессионального образования в целях обеспечения кадрами некоторых отраслей экономики, в том числе промышленности и строительства", - говорится в перечне. Срок – 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета России по направлениям социально-экономического развития РФ, руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов.

