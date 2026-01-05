https://1prime.ru/20260105/putin-866228550.html

Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси

Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси - 05.01.2026, ПРАЙМ

Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T17:03+0300

2026-01-05T17:03+0300

2026-01-05T17:03+0300

бизнес

россия

рф

владимир путин

совет по стратегическому развитию

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866228397_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_73b95795919c477fee62c4b9ac4e9f80.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких поездок, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по повышению доступности перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких перевозок и о техническом оснащении автомобилей, используемых в этих целях", - говорится в документе. Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.

https://1prime.ru/20260105/taksi-866226332.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, совет по стратегическому развитию