https://1prime.ru/20260105/putin-866228550.html
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси
Президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:03+0300
2026-01-05T17:03+0300
2026-01-05T17:03+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866228397_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_73b95795919c477fee62c4b9ac4e9f80.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких поездок, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по повышению доступности перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких перевозок и о техническом оснащении автомобилей, используемых в этих целях", - говорится в документе. Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
https://1prime.ru/20260105/taksi-866226332.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866228397_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_7efac8c0e4a1edaf765fa4bf141721bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси