Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси - 05.01.2026
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси
бизнес
россия
рф
владимир путин
совет по стратегическому развитию
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких поездок, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по повышению доступности перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких перевозок и о техническом оснащении автомобилей, используемых в этих целях", - говорится в документе. Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
рф
бизнес, россия, рф, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
17:03 05.01.2026
 
Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Автомобиль такси. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких поездок, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по повышению доступности перевозок детей-инвалидов в такси, рассмотрев в том числе вопросы об установлении стоимости таких перевозок и о техническом оснащении автомобилей, используемых в этих целях", - говорится в документе.
Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
Такси - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинСовет по стратегическому развитию
 
 
