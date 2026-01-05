Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики - 05.01.2026
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики -... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:06+0300
2026-01-05T17:23+0300
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866228746_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_93ef8ac1ada8feb6b6fa5cd22b517fb1.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству... разработать параметры наиболее оптимального территориального размещения центров обработки данных с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей, а также с учетом дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры, включая строительство атомных электростанций различной мощности, объектов угольной генерации и гидрогенерации", - говорится там.Также правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" и ПАО "Россети" с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта поручено разработать и утвердить план мероприятий для развития инфраструктуры ЦОДов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.В плане мероприятий необходимо предусмотреть ежегодные целевые показатели, характеризующие объем строительства центров обработки данных и объем потребления энергии такими центрами, а также мероприятия, направленные на поддержку работы центров обработки данных, говорится также в поручениях.
россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
17:06 05.01.2026 (обновлено: 17:23 05.01.2026)
 
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики

Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом развития энергетики

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству... разработать параметры наиболее оптимального территориального размещения центров обработки данных с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей, а также с учетом дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры, включая строительство атомных электростанций различной мощности, объектов угольной генерации и гидрогенерации", - говорится там.
Также правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" и ПАО "Россети" с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта поручено разработать и утвердить план мероприятий для развития инфраструктуры ЦОДов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В плане мероприятий необходимо предусмотреть ежегодные целевые показатели, характеризующие объем строительства центров обработки данных и объем потребления энергии такими центрами, а также мероприятия, направленные на поддержку работы центров обработки данных, говорится также в поручениях.
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
 
 
Заголовок открываемого материала