https://1prime.ru/20260105/putin-866228899.html
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики -... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:06+0300
2026-01-05T17:06+0300
2026-01-05T17:23+0300
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866228746_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_93ef8ac1ada8feb6b6fa5cd22b517fb1.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству... разработать параметры наиболее оптимального территориального размещения центров обработки данных с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей, а также с учетом дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры, включая строительство атомных электростанций различной мощности, объектов угольной генерации и гидрогенерации", - говорится там.Также правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" и ПАО "Россети" с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта поручено разработать и утвердить план мероприятий для развития инфраструктуры ЦОДов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.В плане мероприятий необходимо предусмотреть ежегодные целевые показатели, характеризующие объем строительства центров обработки данных и объем потребления энергии такими центрами, а также мероприятия, направленные на поддержку работы центров обработки данных, говорится также в поручениях.
https://1prime.ru/20251118/energiya-864652676.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866228746_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ccee283cdae023e45733dad0cb778d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом энергетики
Путин поручил предусмотреть размещение дата-центров с учетом развития энергетики
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен
на сайте Кремля.
"Правительству... разработать параметры наиболее оптимального территориального размещения центров обработки данных с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей, а также с учетом дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры, включая строительство атомных электростанций различной мощности, объектов угольной генерации и гидрогенерации", - говорится там.
Также правительству совместно с госкорпорацией "Росатом
" и ПАО "Россети
" с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта поручено разработать и утвердить план мероприятий для развития инфраструктуры ЦОДов на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
В плане мероприятий необходимо предусмотреть ежегодные целевые показатели, характеризующие объем строительства центров обработки данных и объем потребления энергии такими центрами, а также мероприятия, направленные на поддержку работы центров обработки данных, говорится также в поручениях.
Эксперт рассказал, какие дата-центры потребляют больше электроэнергии