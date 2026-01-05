https://1prime.ru/20260105/putin-866229205.html
Путин поручил проработать штрафы за нарушение ПДД
Путин поручил проработать штрафы за нарушение ПДД - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил проработать штрафы за нарушение ПДД
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:19+0300
2026-01-05T17:19+0300
2026-01-05T17:19+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
госсовет
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859611079_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dcbe31175a0a2b7ac700cb8007338f14.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта. Глава государства дал соответствующее поручение подготовить и представить предложения правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и "Народным фронтом". "По организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на реализацию мероприятий по обновлению в субъектах Российской Федерации парка пассажирского транспорта общего пользования, в первую очередь троллейбусов и трамваев", - говорится в перечне. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития и руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
https://1prime.ru/20251124/gosduma-864849345.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859611079_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_134c52a59578eed4d70ea7133ba13919.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, госсовет, совет по стратегическому развитию
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госсовет, Совет по стратегическому развитию
Путин поручил проработать штрафы за нарушение ПДД
Путин поручил проработать направление штрафов за нарушение ПДД на обновление гортранспорта