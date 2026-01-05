Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260105/putin-866229205.html
Путин поручил проработать штрафы за нарушение ПДД
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта. | 05.01.2026
2026-01-05T17:19+0300
2026-01-05T17:19+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
госсовет
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859611079_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dcbe31175a0a2b7ac700cb8007338f14.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта. Глава государства дал соответствующее поручение подготовить и представить предложения правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и "Народным фронтом". "По организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на реализацию мероприятий по обновлению в субъектах Российской Федерации парка пассажирского транспорта общего пользования, в первую очередь троллейбусов и трамваев", - говорится в перечне. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития и руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, госсовет, совет по стратегическому развитию
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госсовет, Совет по стратегическому развитию
17:19 05.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта.
Глава государства дал соответствующее поручение подготовить и представить предложения правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и "Народным фронтом".
"По организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на реализацию мероприятий по обновлению в субъектах Российской Федерации парка пассажирского транспорта общего пользования, в первую очередь троллейбусов и трамваев", - говорится в перечне.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития и руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
В Госдуме предложили ввести в ПДД понятие "социальное такси"
24 ноября 2025, 01:20
 
