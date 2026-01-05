https://1prime.ru/20260105/putin-866229205.html

Путин поручил проработать штрафы за нарушение ПДД

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли на обновление в регионах общественного транспорта. Глава государства дал соответствующее поручение подготовить и представить предложения правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и "Народным фронтом". "По организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на реализацию мероприятий по обновлению в субъектах Российской Федерации парка пассажирского транспорта общего пользования, в первую очередь троллейбусов и трамваев", - говорится в перечне. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития и руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

