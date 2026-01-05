Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/putin-866229375.html
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:21+0300
2026-01-05T17:21+0300
россия
финансы
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе технологических решений без российских аналогов, следует из поручений, опубликованных Кремлем. "Правительству... совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов)", - сказано там. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и высшие региональные должностные лица. А соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня.
https://1prime.ru/20251221/import-865766249.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, банк россия
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, банк Россия
17:21 05.01.2026
 
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг

Путин поручил ЦБ проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе технологических решений без российских аналогов, следует из поручений, опубликованных Кремлем.
"Правительству... совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов)", - сказано там.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и высшие региональные должностные лица. А соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня.
Мандарины - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Россия нарастила импорт китайских мандаринов до рекорда
21 декабря 2025, 09:39
 
РОССИЯФинансыВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала