Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг
2026-01-05T17:21+0300
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос расширения импорта приоритетных товаров и услуг, в том числе технологических решений без российских аналогов, следует из поручений, опубликованных Кремлем. "Правительству... совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… изменение структуры импорта товаров и услуг, в том числе расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг (трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов)", - сказано там. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и высшие региональные должностные лица. А соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня.
