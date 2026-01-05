Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/putin-866229562.html
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:30+0300
2026-01-05T17:30+0300
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83986/83/839868342_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8458f4f20b07e89bb692a90f83fc9b3d.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для зарубежных стран. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству центров обработки данных в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков", - говорится в поручении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83986/83/839868342_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_f9ed878490d307ea7b4f5e7625a6b8bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом
17:30 05.01.2026
 
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС

Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС для других стран

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для зарубежных стран.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству центров обработки данных в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
 
РОССИЯВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала