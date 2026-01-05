https://1prime.ru/20260105/putin-866229562.html

Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для зарубежных стран. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству центров обработки данных в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков", - говорится в поручении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

