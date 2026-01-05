https://1prime.ru/20260105/putin-866229562.html
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:30+0300
2026-01-05T17:30+0300
2026-01-05T17:30+0300
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83986/83/839868342_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8458f4f20b07e89bb692a90f83fc9b3d.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для зарубежных стран. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству центров обработки данных в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков", - говорится в поручении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83986/83/839868342_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_f9ed878490d307ea7b4f5e7625a6b8bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Росатом
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС
Путин поручил изучить вопрос строительства ЦОД в рамках проектов АЭС для других стран
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос о строительстве центров обработки данных в рамках проектов АЭС для зарубежных стран.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" размещен
на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом" рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству центров обработки данных в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.