Путин поручил представить предложения о скидке на авиабилеты для детей
2026-01-05T17:33+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня представить предложения о 50% скидке на авиабилеты для детей до 12 лет, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Перечень был подготовлен по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по предоставлению авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере 50 процентов от стоимости провозной платы, установленной за воздушную перевозку, в том числе о возможности предоставления такой скидки по сборам, включенным в провозную плату (за исключением дополнительных сборов за оказание услуг повышенной комфортности)", - сообщается в документе. Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
