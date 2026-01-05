Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил представить предложения по снижению дефицита кадров - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил представить предложения по снижению дефицита кадров
2026-01-05T17:38+0300
2026-01-05T17:38+0300
россия
рф
владимир путин
совет по стратегическому развитию
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня представить предложения по снижению дефицита кадров и повышению мобильности трудовых ресурсов, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Перечень был подготовлен по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по реализации дополнительных мер, направленных на снижение дефицита кадров и повышение мобильности трудовых ресурсов", - сообщается в документе. Глава государства также поручил предусмотреть развитие и распространение практико-ориентированных программ среднего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда и совершенствование мер по повышению мобильности трудовых ресурсов, в том числе в крупных агломерациях и прилегающих к ним регионах. Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
россия, рф, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
17:38 05.01.2026
 
Путин поручил представить предложения по снижению дефицита кадров

Путин поручил правительству представить предложения по снижению дефицита кадров

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня представить предложения по снижению дефицита кадров и повышению мобильности трудовых ресурсов, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Перечень был подготовлен по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения по реализации дополнительных мер, направленных на снижение дефицита кадров и повышение мобильности трудовых ресурсов", - сообщается в документе.
Глава государства также поручил предусмотреть развитие и распространение практико-ориентированных программ среднего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда и совершенствование мер по повышению мобильности трудовых ресурсов, в том числе в крупных агломерациях и прилегающих к ним регионах.
Обозначенный срок исполнения поручения - 1 июня.
 
