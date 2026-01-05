https://1prime.ru/20260105/putin-866229937.html

Путин поручил модернизировать федеральный инвестиционный налоговый вычет

2026-01-05T17:50+0300

россия

финансы

владимир путин

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета для компаний, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем. "Модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета в целях достижения изначально запланированных значений его финансового обеспечения и реализовывать этот механизм начиная с 2026 года в модернизированном формате", - сказано в документе. Это необходимо сделать до 1 марта 2026 года. С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства. Пользоваться им могут компании, включенные в специальный перечень правительства. В частности, речь идет о предприятиях общепита, гостиницах, компаниях из сферы информационных технологий, занимающихся научными исследованиями и разработками организациях, компаниях обрабатывающего производства (кроме производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий).

2026

россия, финансы, владимир путин