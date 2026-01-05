https://1prime.ru/20260105/putin-866230142.html

Путин поручил доработать план изменений в экономике с учетом регионов

2026-01-05T17:58+0300

россия

владимир путин

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил включить в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года меры, необходимые для сбалансированного социально-экономического регионального развития, следует из поручений, опубликованных Кремлем. "Доработать план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в него мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации", - сказано в документе. Это необходимо сделать до 1 сентября 2026 года. В начале декабря президент сообщил, что правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров.

