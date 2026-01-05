https://1prime.ru/20260105/putin-866230586.html

Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства

Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства - 05.01.2026, ПРАЙМ

Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки предприятий, работающих в отраслях экономики, где по итогам прошлого года... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T18:19+0300

2026-01-05T18:19+0300

2026-01-05T18:19+0300

промышленность

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83410/44/834104484_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_b789da8c6cb08e0bfe93ac49e5786d8c.jpg

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки предприятий, работающих в отраслях экономики, где по итогам прошлого года наблюдалось снижение объемом производства, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем. "Принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства", - сказано в документе. Доложить о результатах выполнения поручения необходимо до 1 апреля 2026 года, а далее докладывать – раз в квартал. Промышленное производство в России, по последним данным, за январь-ноябрь выросло на 0,8%. При этом в отдельных отраслях оно сократилась, например, в сфере добычи угля – на 1,5%, производства пищевых продуктов – на 0,7%.

https://1prime.ru/20260105/putin-866230142.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, владимир путин