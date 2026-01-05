Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства - 05.01.2026
Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства
Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки предприятий, работающих в отраслях экономики, где по итогам прошлого года... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T18:19+0300
2026-01-05T18:19+0300
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки предприятий, работающих в отраслях экономики, где по итогам прошлого года наблюдалось снижение объемом производства, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем. "Принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства", - сказано в документе. Доложить о результатах выполнения поручения необходимо до 1 апреля 2026 года, а далее докладывать – раз в квартал. Промышленное производство в России, по последним данным, за январь-ноябрь выросло на 0,8%. При этом в отдельных отраслях оно сократилась, например, в сфере добычи угля – на 1,5%, производства пищевых продуктов – на 0,7%.
18:19 05.01.2026
 
Путин поручил поддержать компании в отраслях со спадом производства

Путин поручил поддержать компании в отраслях экономики со спадом производства

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки предприятий, работающих в отраслях экономики, где по итогам прошлого года наблюдалось снижение объемом производства, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
"Принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства", - сказано в документе.
Доложить о результатах выполнения поручения необходимо до 1 апреля 2026 года, а далее докладывать – раз в квартал.
Промышленное производство в России, по последним данным, за январь-ноябрь выросло на 0,8%. При этом в отдельных отраслях оно сократилась, например, в сфере добычи угля – на 1,5%, производства пищевых продуктов – на 0,7%.
