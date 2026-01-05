https://1prime.ru/20260105/putin-866230871.html

Путин поручил проработать экспорт российских технологий ИИ

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проработать экспорт российских технологий искусственного интеллекта, а также подумать над заключением договоров с дружественными странами о стратегическом сотрудничестве в сфере использования таких технологий, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МИДом России и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", иных заинтересованных организаций и представить предложения по развитию экспорта технологий искусственного интеллекта", - говорится в поручениях. В частности, стоит обратить отдельное внимание на целесообразность заключения с дружественными иностранными государствами международных договоров о стратегическом сотрудничестве в сфере использования технологий искусственного интеллекта, в том числе в двустороннем формате. Также стоит обдумать необходимость гармонизации российских кодексов этики и технических стандартов в сфере искусственного интеллекта с соответствующими кодексами и стандартами дружественных иностранных государств, международных организаций и объединений. Это необходимо сделать до 1 июня 2026 года.

