Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование - 05.01.2026
Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование
технологии
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать внедрение искусственного интеллекта в сферу образования, при этом снизив риски для формирования гармонично развитой личности, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем. "Разработку мер организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования", - говорится в поручениях. При этом отдельно внимание необходимо обратить на необходимость снижения рисков, обусловленных активным развитием таких технологий для формирования гармонично развитой личности, в том числе в отношении получения навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Кроме того, меры будут направлены на эффективную интеграцию технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс в качестве дополнительного метода обучения. Поручения даны правительству России, при этом к работе должны быть привлечены межведомственная комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта", иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов РФ. Это необходимо сделать до 1 июня 2026 года.
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
19:29 05.01.2026
 
Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование

Путин поручил проработать внедрение искусственного интеллекта в образование

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать внедрение искусственного интеллекта в сферу образования, при этом снизив риски для формирования гармонично развитой личности, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
"Разработку мер организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования", - говорится в поручениях.
При этом отдельно внимание необходимо обратить на необходимость снижения рисков, обусловленных активным развитием таких технологий для формирования гармонично развитой личности, в том числе в отношении получения навыков самостоятельной исследовательской деятельности.
Кроме того, меры будут направлены на эффективную интеграцию технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс в качестве дополнительного метода обучения.
Поручения даны правительству России, при этом к работе должны быть привлечены межведомственная комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта", иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов РФ.
Это необходимо сделать до 1 июня 2026 года.
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
30 декабря 2025, 18:12
 
ТехнологииРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
