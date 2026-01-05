https://1prime.ru/20260105/putin-866231185.html

Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование

Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование - 05.01.2026, ПРАЙМ

Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать внедрение искусственного интеллекта в сферу образования, при этом снизив риски для... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T19:29+0300

2026-01-05T19:29+0300

2026-01-05T19:29+0300

технологии

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854719403_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08faed68b9930cce3a4eb0dbb6181a15.jpg

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать внедрение искусственного интеллекта в сферу образования, при этом снизив риски для формирования гармонично развитой личности, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем. "Разработку мер организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования", - говорится в поручениях. При этом отдельно внимание необходимо обратить на необходимость снижения рисков, обусловленных активным развитием таких технологий для формирования гармонично развитой личности, в том числе в отношении получения навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Кроме того, меры будут направлены на эффективную интеграцию технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс в качестве дополнительного метода обучения. Поручения даны правительству России, при этом к работе должны быть привлечены межведомственная комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта", иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов РФ. Это необходимо сделать до 1 июня 2026 года.

https://1prime.ru/20251230/ii-866087579.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владимир путин