https://1prime.ru/20260105/razvitie-866225314.html

Путин одобрил показатели национальных целей развития России до 2030 года

Путин одобрил показатели национальных целей развития России до 2030 года - 05.01.2026, ПРАЙМ

Путин одобрил показатели национальных целей развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учётом их доработки. | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T15:22+0300

2026-01-05T15:22+0300

2026-01-05T15:33+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учётом их доработки.Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля."Одобрить в целом представленные на заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые Правительством Российской Федерации "Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года" с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений", - говорится в поручении.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин