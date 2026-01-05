https://1prime.ru/20260105/razvitie-866225314.html
Путин одобрил показатели национальных целей развития России до 2030 года
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учётом их доработки.Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля."Одобрить в целом представленные на заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые Правительством Российской Федерации "Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года" с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений", - говорится в поручении.
