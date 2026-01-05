https://1prime.ru/20260105/reys-866234390.html
Авиакомпании сократят число рейсов из Парижа на фоне сильных снегопадов
2026-01-05T23:35+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Франции на фоне сильных снегопадов попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15%, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство транспорта страны. "По информации BFMTV, которую подтвердило министерство транспорта, управление гражданской авиации попросило авиакомпании сократить свое расписание полетов в парижских аэропортах на 15%", - сообщает телеканал. В понедельник более 400 рейсов были отменены из-за снегопада в главном аэропорту Нидерландов Схипхоле, который находится в 17,5 километра от Амстердама.
