Московские аэропорты обслужили 1305 рейсов за сутки

2026-01-05T21:37+0300
2026-01-05T21:37+0300
2026-01-05T21:37+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Московские аэропорты обслужили 1305 рейсов за минувшие сутки, сообщили в Росавиации. "Некоторые показатели и интересные факты работы отрасли авиаперевозок за минувшие сутки, 4 января 2026 года... 1305 рейсов обслужили за минувшие сутки московские аэропорты", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга на непродолжительный период был задержан 91 рейс - это было связано с противообледенительной обработкой самолета. В указанных аэропортах суммарно было проведено 24 чистки взлетно-посадочной полосы.
