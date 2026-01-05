Московские аэропорты обслужили 1305 рейсов за сутки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260105/rosaviatsiya-866232410.html
2026-01-05T21:37+0300
2026-01-05T21:37+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
росавиация
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Московские аэропорты обслужили 1305 рейсов за минувшие сутки, сообщили в Росавиации. "Некоторые показатели и интересные факты работы отрасли авиаперевозок за минувшие сутки, 4 января 2026 года... 1305 рейсов обслужили за минувшие сутки московские аэропорты", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга на непродолжительный период был задержан 91 рейс - это было связано с противообледенительной обработкой самолета. В указанных аэропортах суммарно было проведено 24 чистки взлетно-посадочной полосы.
москва
санкт-петербург
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, росавиация
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Московские аэропорты обслужили 1305 рейсов за минувшие сутки, сообщили в Росавиации.
"Некоторые показатели и интересные факты работы отрасли авиаперевозок за минувшие сутки, 4 января 2026 года... 1305 рейсов обслужили за минувшие сутки московские аэропорты", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга на непродолжительный период был задержан 91 рейс - это было связано с противообледенительной обработкой самолета. В указанных аэропортах суммарно было проведено 24 чистки взлетно-посадочной полосы.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Росавиация сообщила о завершении аудита аэропорта Домодедово
