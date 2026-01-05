https://1prime.ru/20260105/rossija-866211780.html
Россия наращивает поставки машиностроительной продукции в Иран
Россия наращивает поставки машиностроительной продукции в Иран
ТЕГЕРАН, 5 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает поставки машиностроительной продукции и электротехнических изделий в Иран, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Тегеране Алексей Ефимов.
"Отдельно отмечаем рост поставок российской машиностроительной продукции, насосного оборудования и электротехнических изделий – это направление активно развивается в рамках импортозамещения и промышленной кооперации", - сказал Ефимов.
Он подчеркнул, что структура торговли между Россией и Ираном в 2025 году сохранила тенденции предыдущих лет, но при этом стала более диверсифицированной.
Основу российского экспорта в Иран, по словам Ефимова, составили зерновые культуры - пшеница, кукуруза, ячмень; растительные масла, в первую очередь подсолнечное; продукция металлургии – полуфабрикаты из стали, прокат; древесина и целлюлозно-бумажная продукция; оборудование и комплектующие для энергетики, нефтехимии и транспортной инфраструктуры.
"Импорт из Ирана в Россию в 2025 году формировался за счет продовольственной продукции, строительных материалов, химической продукции и полимеров, фармацевтических препаратов и субстанций", - добавил врио торгпреда.
По его словам, основной задачей на 2026 год является не только создание условий для увеличения объемов торговли, но и качественное углубление экономического сотрудничества.
"Среди ключевых направлений - развитие промышленной кооперации, поставки оборудования и осуществление сервисных услуг в области энергетики и топливно-энергетическом комплексе, развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", расширение взаиморасчетов в рублях и риалах, использование национальных платежных систем", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 8 января.
