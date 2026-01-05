Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в 2025-2026 годах

https://1prime.ru/20260105/rossija-866211892.html

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Россия сохранит лидирующие позиции на мировом рынке сельхозпродукции и в 2025-2026 сельхозгоду останется крупнейшим экспортером пшеницы, следует из прогнозов РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости. Еще в мае прошлого года глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут сообщила, что Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна. За 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России. "В 2025/2026 сельхозгоду Россия по физическому объему, вероятно, сохранит или укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов. В мировом экспорте она может занять по: пшенице первое место, ржи – третье, ячменю – четвертое, кукурузе – шестое, подсолнечнику и подсолнечному маслу – вторые места, свинине – седьмое, мясу птицы – девятое, сыру – восьмое сливочному маслу – 11-е места", - говорится в прогнозах. Одновременно с этим объем агропродовольственной торговли превысит 2 триллиона долларов. Таким образом, прирост будет как минимум сопоставим с общей торговлей товарами, ожидают аналитики. Ключевым направлением поставок российской сельхозпродукции будут страны СНГ, Африки и Азии, то есть дружественные государства, отмечают эксперты. При этом аграрии Евросоюза и Китая как минимум до 2029 года будут ощущать на себе негативный эффект торговых войн с США. Отрицательное влияние обусловлено обязательствами, которые взяли на себя ЕС и Поднебесная при заключении сделок со Штатами, объясняют эксперты. Так, КНР обязалась ежегодно закупать 25 миллионов тонн американской сои – около 30% ее общего импорта, а Евросоюз смягчил ограничения на ввоз из США мяса, растительных масел и других продуктов при повышении пошлин на ввоз европейской сельхозпродукции до 15%. "Волатильность мировой агропродовольственной торговли возросла, особенно из-за негативного влияния агрессивной торговой политики новой администрации США. "Войны тарифов" США с Китаем и ЕС заметно расширили доступ на их рынки товаров американского АПК", - пояснили аналитики. Что касается российского внутреннего рынка, то страна к началу 2026 году полностью обеспечит себя зерном, мясом, растительным маслом, сахаром и рыбой, ожидают эксперты.

