Рынок акций и курс рубля продолжили снижение

Рынок акций и курс рубля продолжили снижение

2026-01-05T14:50+0300

экономика

рынок

акции

торги

венесуэла

сша

богдан зварич

мосбиржа

финам

совкомфлот

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций и курс рубля к юаню на Московской бирже заметно снижаются днем первой торговой сессии в году, и больших изменений котировок в последнее время не заметно, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск снижается на 0,71% относительно закрытия прошлого года, до 2 746,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях падает на 2,31%, до 1 110,41 пункта. Курс юаня в то же время растёт на 17 копеек, до 11,40 рубля, а расчетный курс доллара как ориентир для внебиржевого рынка, впервые с 22 декабря поднялся выше 79 рублей. После приостановки торгов долларом на Московской бирже по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли. Усиление рисков, связанное с операцией США в Венесуэле, могло бы оказать поддержку нефтяным котировкам, учитывая, что еще в воскресенье экспорт венесуэльской нефти оставался парализован. Тем не менее это временный фактор, который участники нефтяного рынка не берут в расчет, рассказала Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Так, мартовский фьючерс нефти марки Brent дорожает лишь на 0,18%, до 60,82 доллара за баррель. "Индексы открыли торги понедельника заметным снижением, отыгрывая негативную динамику цен на нефть из-за ситуации вокруг Венесуэлы, которая может привести к возвращению в эту страну американских нефтяников с перспективой увеличения предложения на мировом рынке "черного золота", - комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам". И хотя затем нефтяные котировки развернулись вверх и даже вышли в небольшой плюс, отечественный рынок смог отыграть лишь небольшую часть потерь, к тому же сдерживающим фактором для рынка также выступает сохраняющаяся неопределенность относительно урегулирования украинского кризиса, хотя каких-то значимых новостей на эту тему в последнее время не поступало, добавил он. В лидерах снижения стоимости — акции "Мечела" (−2,32%), "СПБ Биржи" (−2,15%), "Совкомфлота" (−2,05%), "Ростелекома" (−1,96%) и "Абрау-Дюрсо" (−1,93%). В лидерах роста котировок — акции "Мосэнерго" (+1,68%), "Русала" (+1,59%), ДВМП (+1,45%), а также "Селигдара" (+2,53%) и "Полюса" (+1,24%). Акции золотодобытчиков находятся в неплохом плюсе из-за роста цен на драгметаллы вследствие повышения напряжённости в мире, и надо также отметить, что объемы торгов сегодня относительно невысокие в связи с новогодними каникулами, отмечает Додонов. И ожидает закрытия сессии в красной зоне, при этом эксперт не исключает, что ближе к вечеру рынок сможет компенсировать еще часть потерь. "Отметим, что несмотря на снижение активности инвесторов в рамках первых январских сессий и даже при отсутствии триггеров для роста рынка в целом, можно ожидать сохранения спроса в отдельных бумагах с сильным фундаментальным бэкграундом", - заключает Богдан Зварич из ПСБ.

