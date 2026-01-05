Российский рынок акций снизился на 0,34%

https://1prime.ru/20260105/rynok-866231762.html
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии нерабочего понедельника снизился на 0,34%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,34%, до 2757,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,91% до 1114,96 пункта. Разная динамика индексов объясняется ростом курса юаня на Московской бирже на 17 копеек относительно закрытия прошлого года - до 11,40 рубля.
