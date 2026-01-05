https://1prime.ru/20260105/samolety-866220930.html
Росавиация рассказала о сроках начала эксплуатации новых самолетов
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Около трех месяцев необходимо авиакомпания для начала эксплуатации новых воздушных судов после завершения их сертификации, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Важно понимать, после завершения сертификации самолетов необходимо порядка трех месяцев, чтобы авиакомпании начали их эксплуатировать на коммерческих линиях. Это связано с процессом приемки воздушных судов на серийном производстве, с подготовкой летных экипажей, обкаткой машин", — сказал Ядров. Он отметил, что поставка самолетов МС-21-310 и Superjet-100 в полностью российском облике увязана с завершением их сертификации, которая ожидается в этом году. "Сертификационные полеты по обеим программам продолжаются. Параллельно для Superjet-100 ждем завершения испытаний двигателя ПД-8. Они находятся на конечной стадии и пока в целом идут штатно", — добавил Ядров. Ранее в Минпромторге РФ сообщали РИА Новости, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Самолет "Суперджет" 17 марта совершил первый полет с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. В Минтрансе РФ сообщали, что плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия. Поставки импортозамещенных самолётов, по данным "Ростеха", ожидаются в 2026 году.
