Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация рассказала о сроках начала эксплуатации новых самолетов - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260105/samolety-866220930.html
Росавиация рассказала о сроках начала эксплуатации новых самолетов
Росавиация рассказала о сроках начала эксплуатации новых самолетов - 05.01.2026, ПРАЙМ
Росавиация рассказала о сроках начала эксплуатации новых самолетов
Около трех месяцев необходимо авиакомпания для начала эксплуатации новых воздушных судов после завершения их сертификации, рассказал журналистам глава... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T13:18+0300
2026-01-05T13:18+0300
экономика
россия
рф
комсомольск-на-амуре
ростех
росавиация
минпромторг
воздушный транспорт
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866220776_0:115:2243:1377_1920x0_80_0_0_c74f5f5a6d5f3f4358b3cb2bb7572916.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Около трех месяцев необходимо авиакомпания для начала эксплуатации новых воздушных судов после завершения их сертификации, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Важно понимать, после завершения сертификации самолетов необходимо порядка трех месяцев, чтобы авиакомпании начали их эксплуатировать на коммерческих линиях. Это связано с процессом приемки воздушных судов на серийном производстве, с подготовкой летных экипажей, обкаткой машин", — сказал Ядров. Он отметил, что поставка самолетов МС-21-310 и Superjet-100 в полностью российском облике увязана с завершением их сертификации, которая ожидается в этом году. "Сертификационные полеты по обеим программам продолжаются. Параллельно для Superjet-100 ждем завершения испытаний двигателя ПД-8. Они находятся на конечной стадии и пока в целом идут штатно", — добавил Ядров. Ранее в Минпромторге РФ сообщали РИА Новости, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Самолет "Суперджет" 17 марта совершил первый полет с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. В Минтрансе РФ сообщали, что плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия. Поставки импортозамещенных самолётов, по данным "Ростеха", ожидаются в 2026 году.
https://1prime.ru/20260105/tu214-866220428.html
https://1prime.ru/20260105/aviaperevozki-866220570.html
рф
комсомольск-на-амуре
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866220776_127:0:2116:1492_1920x0_80_0_0_7c5d9cffb7b4fdc0fb9d4b1d97c85277.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, комсомольск-на-амуре, ростех, росавиация, минпромторг, воздушный транспорт, промышленность
Экономика, РОССИЯ, РФ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Ростех, Росавиация, Минпромторг, Воздушный транспорт, Промышленность
13:18 05.01.2026
 
Росавиация рассказала о сроках начала эксплуатации новых самолетов

Ядров: для начала эксплуатации новых самолетов после сертификации нужно 3 месяца

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Около трех месяцев необходимо авиакомпания для начала эксплуатации новых воздушных судов после завершения их сертификации, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Важно понимать, после завершения сертификации самолетов необходимо порядка трех месяцев, чтобы авиакомпании начали их эксплуатировать на коммерческих линиях. Это связано с процессом приемки воздушных судов на серийном производстве, с подготовкой летных экипажей, обкаткой машин", — сказал Ядров.
Самолет Ту-214 - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Росавиация рассказала об интересе S7 Airlines к покупке Ту-214
13:12
Он отметил, что поставка самолетов МС-21-310 и Superjet-100 в полностью российском облике увязана с завершением их сертификации, которая ожидается в этом году.
"Сертификационные полеты по обеим программам продолжаются. Параллельно для Superjet-100 ждем завершения испытаний двигателя ПД-8. Они находятся на конечной стадии и пока в целом идут штатно", — добавил Ядров.
Ранее в Минпромторге РФ сообщали РИА Новости, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов.
Самолет "Суперджет" 17 марта совершил первый полет с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. В Минтрансе РФ сообщали, что плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия.
Поставки импортозамещенных самолётов, по данным "Ростеха", ожидаются в 2026 году.
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году
13:15
 
ЭкономикаРОССИЯРФКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕРостехРосавиацияМинпромторгВоздушный транспортПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала