Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году
2026-01-05T14:42+0300
БУДАПЕШТ, 5 янв - ПРАЙМ. Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной, и в результате санкции будут сняты", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, план ЕС запретить импорт нефти и газа из России разрушителен для Венгрии, поэтому сразу после окончательного решения Будапешт подаст в суд на Еврокомиссию за злоупотребление правовой базой, поскольку санкционные по сути меры принимают как решение в области торговой политики без согласия всех стран ЕС.
