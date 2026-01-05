Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году - 05.01.2026, ПРАЙМ
Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году
Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году - 05.01.2026, ПРАЙМ
Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году
Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T14:42+0300
2026-01-05T14:42+0300
БУДАПЕШТ, 5 янв - ПРАЙМ. Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной, и в результате санкции будут сняты", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, план ЕС запретить импорт нефти и газа из России разрушителен для Венгрии, поэтому сразу после окончательного решения Будапешт подаст в суд на Еврокомиссию за злоупотребление правовой базой, поскольку санкционные по сути меры принимают как решение в области торговой политики без согласия всех стран ЕС.
14:42 05.01.2026
 
Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году

Орбан надеется на снятие в ЕС антироссийских санкций к 2027 году

БУДАПЕШТ, 5 янв - ПРАЙМ. Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной, и в результате санкции будут сняты", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште.
По его словам, план ЕС запретить импорт нефти и газа из России разрушителен для Венгрии, поэтому сразу после окончательного решения Будапешт подаст в суд на Еврокомиссию за злоупотребление правовой базой, поскольку санкционные по сути меры принимают как решение в области торговой политики без согласия всех стран ЕС.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Совет Евросоюза продлил действие 19 пакетов санкций против России
22 декабря 2025, 13:20
 
