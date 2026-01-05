https://1prime.ru/20260105/sanktsii-866223125.html

Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году

Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году - 05.01.2026, ПРАЙМ

Орбан надеется, что санкции против России снимут к 2027 году

05.01.2026

БУДАПЕШТ, 5 янв - ПРАЙМ. Венгрия надеется, что к 2027 году будет урегулирован конфликт на Украине и санкции против России будут сняты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной, и в результате санкции будут сняты", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, план ЕС запретить импорт нефти и газа из России разрушителен для Венгрии, поэтому сразу после окончательного решения Будапешт подаст в суд на Еврокомиссию за злоупотребление правовой базой, поскольку санкционные по сути меры принимают как решение в области торговой политики без согласия всех стран ЕС.

