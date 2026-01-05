https://1prime.ru/20260105/saratov-866217514.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация."Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

