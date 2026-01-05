https://1prime.ru/20260105/sberbank-866211490.html
Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на корпоративный сектор
Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на корпоративный сектор
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе кибератаку, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Да, атаковать продолжают. В 2025 году мы в целом фиксируем трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор. Трехкратный рост – это много. Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников", - сказал он.
Кузнецов отметил, что Сбербанк остается одной из главных целей кибератак.
"В "Сбере" мы используем специальную систему для автоматического поиска и управления уязвимостями, собственной разработки и продолжаем развивать ее. Она способна сама предугадывать возможные вектора атак и параллельно адаптировать механизмы защиты", - рассказал зампред правления.
