Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на корпоративный сектор

2026-01-05T06:18+0300

технологии

банки

финансы

сбербанк

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе кибератаку, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Да, атаковать продолжают. В 2025 году мы в целом фиксируем трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор. Трехкратный рост – это много. Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников", - сказал он. Кузнецов отметил, что Сбербанк остается одной из главных целей кибератак. "В "Сбере" мы используем специальную систему для автоматического поиска и управления уязвимостями, собственной разработки и продолжаем развивать ее. Она способна сама предугадывать возможные вектора атак и параллельно адаптировать механизмы защиты", - рассказал зампред правления.

