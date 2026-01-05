Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на корпоративный сектор

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-05T06:18+0300
2026-01-05T06:18+0300
технологии
банки
финансы
сбербанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе кибератаку, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Да, атаковать продолжают. В 2025 году мы в целом фиксируем трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор. Трехкратный рост – это много. Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников", - сказал он. Кузнецов отметил, что Сбербанк остается одной из главных целей кибератак. "В "Сбере" мы используем специальную систему для автоматического поиска и управления уязвимостями, собственной разработки и продолжаем развивать ее. Она способна сама предугадывать возможные вектора атак и параллельно адаптировать механизмы защиты", - рассказал зампред правления.
технологии, банки, финансы, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
06:18 05.01.2026
 
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе кибератаку, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Да, атаковать продолжают. В 2025 году мы в целом фиксируем трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор. Трехкратный рост – это много. Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников", - сказал он.
Кузнецов отметил, что Сбербанк остается одной из главных целей кибератак.
"В "Сбере" мы используем специальную систему для автоматического поиска и управления уязвимостями, собственной разработки и продолжаем развивать ее. Она способна сама предугадывать возможные вектора атак и параллельно адаптировать механизмы защиты", - рассказал зампред правления.
 
