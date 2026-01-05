https://1prime.ru/20260105/sberbank-866214568.html

В Сбербанке рассказали о самой мощной атаке в истории компании

технологии

банки

финансы

сбербанк

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Пик мощнейшей DDoS-атаки на Сбербанк в 2025 году составлял 324 миллиона пакетов в секунду, что на 69% больше предыдущего рекорда января 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников. Сбер остается одной из главных целей. Например, пик мощнейшей DDoS-атаки в 2025 году составлял 324 млн пакетов в секунду (Packets Per Second) - показатель для измерения мощности DDoS-атак - ред.), что на 69% больше предыдущего рекорда января 2023 года. Атака шла на сайт Сбера с целью парализовать его работу", - сказал он. Сервера хакеров были расположены за рубежом, отметил Кузнецов. При этом он добавил, что в 2025 году количество некоторых типов кибератак на Сбербанк возросло, а некоторых, наоборот - уменьшилось. Например, сократились DDoS-атаки, но увеличилось число сканирований периметра на предмет уязвимостей. "Количество фишинговых атак на наших сотрудников увеличилось почти в два раза в 2025 году, однако эффективность их, как и прежде, нулевая - потому, что мы регулярно проводим обучение и тестирования", - подытожил зампред правления.

