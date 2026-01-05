Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбережения россиян в валюте достигли максимума за два года - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/sberezhenija-866210239.html
Сбережения россиян в валюте достигли максимума за два года
Сбережения россиян в валюте достигли максимума за два года - 05.01.2026, ПРАЙМ
Сбережения россиян в валюте достигли максимума за два года
Валютные сбережения россиян в ноябре прошлого года достигли 44,3 миллиарда долларов - максимума за почти два года, выяснило РИА Новости, изучив данные ЦБ. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T04:17+0300
2026-01-05T05:16+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866210239.jpg?1767579415
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Валютные сбережения россиян в ноябре прошлого года достигли 44,3 миллиарда долларов - максимума за почти два года, выяснило РИА Новости, изучив данные ЦБ. Средства физлиц в иностранной валюте в российских банках по итогам ноября 2025 года достигли 44,3 миллиарда долларов, что на 5,4 миллиарда больше уровня годом ранее. Главным образом выросли сбережения на счетах - почти на 5,2 миллиарда долларов за прошедший год, достигнув 20,3 миллиарда. Депозиты при этом увеличились на более скромную сумму - на 200 миллионов долларов, составив по итогам ноября 24 миллиарда долларов. В то же время валютные средства на счетах компаний на конец осени 2025 года находились вблизи исторических максимумов, составив 92,3 миллиарда долларов против 86 миллиардов по итогам ноября 2024 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
04:17 05.01.2026 (обновлено: 05:16 05.01.2026)
 
Сбережения россиян в валюте достигли максимума за два года

ЦБ: валютные сбережения россиян в ноябре достигли рекордных 44,3 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Валютные сбережения россиян в ноябре прошлого года достигли 44,3 миллиарда долларов - максимума за почти два года, выяснило РИА Новости, изучив данные ЦБ.
Средства физлиц в иностранной валюте в российских банках по итогам ноября 2025 года достигли 44,3 миллиарда долларов, что на 5,4 миллиарда больше уровня годом ранее.
Главным образом выросли сбережения на счетах - почти на 5,2 миллиарда долларов за прошедший год, достигнув 20,3 миллиарда. Депозиты при этом увеличились на более скромную сумму - на 200 миллионов долларов, составив по итогам ноября 24 миллиарда долларов.
В то же время валютные средства на счетах компаний на конец осени 2025 года находились вблизи исторических максимумов, составив 92,3 миллиарда долларов против 86 миллиардов по итогам ноября 2024 года.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала