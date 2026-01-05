Сбережения россиян в валюте достигли максимума за два года

https://1prime.ru/20260105/sberezhenija-866210239.html

Валютные сбережения россиян в ноябре прошлого года достигли 44,3 миллиарда долларов - максимума за почти два года, выяснило РИА Новости, изучив данные ЦБ. | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T04:17+0300

2026-01-05T04:17+0300

2026-01-05T05:16+0300

финансы

банки

россия

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Валютные сбережения россиян в ноябре прошлого года достигли 44,3 миллиарда долларов - максимума за почти два года, выяснило РИА Новости, изучив данные ЦБ. Средства физлиц в иностранной валюте в российских банках по итогам ноября 2025 года достигли 44,3 миллиарда долларов, что на 5,4 миллиарда больше уровня годом ранее. Главным образом выросли сбережения на счетах - почти на 5,2 миллиарда долларов за прошедший год, достигнув 20,3 миллиарда. Депозиты при этом увеличились на более скромную сумму - на 200 миллионов долларов, составив по итогам ноября 24 миллиарда долларов. В то же время валютные средства на счетах компаний на конец осени 2025 года находились вблизи исторических максимумов, составив 92,3 миллиарда долларов против 86 миллиардов по итогам ноября 2024 года.

