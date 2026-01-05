https://1prime.ru/20260105/serebro-866218070.html

Цены на серебро выросли на 6 процентов на фоне событий в Венесуэле

Цены на серебро выросли на 6 процентов на фоне событий в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ

Цены на серебро выросли на 6 процентов на фоне событий в Венесуэле

Биржевая цена серебра поднимается на 6% в первый понедельник года, цены на другие металлы, включая драгоценные, также заметно растут после событий в Венесуэле,... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T11:18+0300

2026-01-05T11:18+0300

2026-01-05T11:18+0300

экономика

рынок

торги

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

comex

оон

серебро

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра поднимается на 6% в первый понедельник года, цены на другие металлы, включая драгоценные, также заметно растут после событий в Венесуэле, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 10.54 мск мартовский фьючерс на серебро дорожает на 5,98% относительно предыдущего закрытия, - до 75,265 доллара за унцию. Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время растёт на 2,33% относительно предыдущего закрытия, или на 101 доллар - до 4 430,6 доллара за тройскую унцию. При этом цены на другие металлы также показывают существенный рост. Так, мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 3,15%, до 5,8705 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), апрельский фьючерс на платину увеличивается на 4,06% к предыдущему закрытию, до 2 223,7 доллара за тройскую унцию. "События в Венесуэле вновь вызвали спрос на надежные активы, золото и серебро оказались в числе получающих выгоду, так как инвесторы нацелены на защиту от политических рисков", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Венесуэла в связи с операцией США запросила срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.

https://1prime.ru/20260103/metall-866183643.html

венесуэла

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, comex, оон, серебро