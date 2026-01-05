https://1prime.ru/20260105/serebro-866218070.html
Цены на серебро выросли на 6 процентов на фоне событий в Венесуэле
2026-01-05T11:18+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра поднимается на 6% в первый понедельник года, цены на другие металлы, включая драгоценные, также заметно растут после событий в Венесуэле, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 10.54 мск мартовский фьючерс на серебро дорожает на 5,98% относительно предыдущего закрытия, - до 75,265 доллара за унцию. Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время растёт на 2,33% относительно предыдущего закрытия, или на 101 доллар - до 4 430,6 доллара за тройскую унцию. При этом цены на другие металлы также показывают существенный рост. Так, мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 3,15%, до 5,8705 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), апрельский фьючерс на платину увеличивается на 4,06% к предыдущему закрытию, до 2 223,7 доллара за тройскую унцию. "События в Венесуэле вновь вызвали спрос на надежные активы, золото и серебро оказались в числе получающих выгоду, так как инвесторы нацелены на защиту от политических рисков", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Венесуэла в связи с операцией США запросила срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
