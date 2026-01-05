Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:00 05.01.2026
 
Сравни назвал сумму, которую клиенты за год сэкономили на ОСАГО

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. В 2025 году продажи полисов ОСАГО на финансовом маркетплейсе Сравни выросли на треть, компания сохранила лидирующую позицию среди других финансовых маркетплейсов. При этом пользователи сервиса сэкономили более 7 миллиардов рублей за счет сравнения предложений страховых компаний.
По данным исследования Сравни, средняя стоимость полиса ОСАГО составила 6 129 рублей, а средняя экономия одного клиента – 1 650 рублей.
“Автолюбители становятся более внимательными к своим расходам и качеству страховой защиты. Мы видим, что клиенты чаще и осознаннее выбирают дополнительную защиту к полису ОСАГО, расширяя лимит и страховое покрытие. Возможность за несколько минут сравнить десятки предложений и увидеть реальную экономию – ключевой фактор, который формирует доверие к цифровым площадкам", - говорит генеральный директор Сравни Александр Крайник.
Средний возраст владельца автомобиля, оформившего ОСАГО через Сравни, составил 45 лет, средний возраст автомобиля – 19 лет. Самые низкие средние цены на ОСАГО отмечены в Псковской (4 620 рублей), Орловской (4 553 рубля) и Брянской (4 669 рублей) областях. Самые высокие – Новосибирская область (8 010 рублей), Хабаровский край (7 974 рубля) и Республика Северная Осетия-Алания (7 581 рубль).
В топ самых страхуемых марок автомобилей по ОСАГО в 2025 году вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, ВАЗ 2190 Granta, Ford Focus, Toyota Corolla. Продажи каско увеличились на 17%, а миникаско – в два раза. Средняя стоимость каско сократилась на 11% и составила 37 475 рублей. Средняя стоимость миникаско составила 1 756 рублей.
По мнению Александра Крайника, генерального директора финансового маркетплейса Сравни, в ближайшие годы тенденция к осознанному выбору страховки и переходу в онлайн только усилится, а клиенты будут все активнее использовать сравнение полисов для оптимизации своих затрат.
“Рост продаж полисов ОСАГО и каско показывает, что автолюбители становятся более внимательными к своим расходам и качеству страховой защиты. Мы видим, что клиенты чаще и осознаннее выбирают дополнительную защиту к полису ОСАГО, расширяя лимит и страховое покрытие”, – заключил Александр Крайник.
 
