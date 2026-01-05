В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу
Telegraph: атака США на Венесуэлу может ослабить аргументы Запада против СВО
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Британское издание Telegraph утверждает, что недавнее нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу ослабило позиции западных стран в их аргументации против российской спецоперации на Украине. Это событие может ускорить переход к многополярной мировой системе.
"Западные моральные аргументы против спецоперации <…>, безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика в так называемых странах "Глобального Юга"" — говорится в материале.— говорится в материале.
По мнению авторов материала, действия американского президента Дональда Трампа вызвали недовольство среди стран Латинской Америки, а также возмущение в развивающихся странах, что потенциально выгодно для России.
"Многополярная эпоха, о которой они (Россия и Китай. — Прим. ред.) давно мечтали, возможно, наконец наступит" — заключает автор.
3 января Дональд Трамп объявил, что США провели массированную атаку на Венесуэлу, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за границу. Сообщалось о взрывах в Каракасе, а операцию, предположительно, осуществляло подразделение Delta Force. Пленников сначала вывезли на военную базу Гуантанамо, а затем доставили в Нью-Йорк, где они оказались в следственном изоляторе в Бруклине. Мадуро вскоре должен предстать перед судом, ему грозит пожизненное заключение.
МИД России выразил солидарность с венесуэльцами, заявив, что обеспокоен насильственным вывозом Мадуро и его жены. Москва призвала к их освобождению и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта вокруг Венесуэлы. Китай также присоединился к призывам освободить Мадуро и его супругу, осудив действия США как нарушение международного права и основ международных отношений, что противоречит Уставу ООН.
КНДР также резко осудила действия Соединенных Штатов, расценив их как грубое нарушение суверенитета Венесуэлы и международного законодательства.