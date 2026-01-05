Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу - 05.01.2026
В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу
В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу - 05.01.2026, ПРАЙМ
В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу
Британское издание Telegraph утверждает, что недавнее нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу ослабило позиции западных стран в их аргументации против... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T05:49+0300
2026-01-05T05:49+0300
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Британское издание Telegraph утверждает, что недавнее нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу ослабило позиции западных стран в их аргументации против российской спецоперации на Украине. Это событие может ускорить переход к многополярной мировой системе. "Западные моральные аргументы против спецоперации &lt;…&gt;, безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика в так называемых странах "Глобального Юга"" — говорится в материале.— говорится в материале.По мнению авторов материала, действия американского президента Дональда Трампа вызвали недовольство среди стран Латинской Америки, а также возмущение в развивающихся странах, что потенциально выгодно для России. "Многополярная эпоха, о которой они (Россия и Китай. — Прим. ред.) давно мечтали, возможно, наконец наступит" — заключает автор. 3 января Дональд Трамп объявил, что США провели массированную атаку на Венесуэлу, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за границу. Сообщалось о взрывах в Каракасе, а операцию, предположительно, осуществляло подразделение Delta Force. Пленников сначала вывезли на военную базу Гуантанамо, а затем доставили в Нью-Йорк, где они оказались в следственном изоляторе в Бруклине. Мадуро вскоре должен предстать перед судом, ему грозит пожизненное заключение. МИД России выразил солидарность с венесуэльцами, заявив, что обеспокоен насильственным вывозом Мадуро и его жены. Москва призвала к их освобождению и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта вокруг Венесуэлы. Китай также присоединился к призывам освободить Мадуро и его супругу, осудив действия США как нарушение международного права и основ международных отношений, что противоречит Уставу ООН. КНДР также резко осудила действия Соединенных Штатов, расценив их как грубое нарушение суверенитета Венесуэлы и международного законодательства.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
1920
1920
true
Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД РФ, ООН
05:49 05.01.2026
 
В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу

Telegraph: атака США на Венесуэлу может ослабить аргументы Запада против СВО

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Британское издание Telegraph утверждает, что недавнее нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу ослабило позиции западных стран в их аргументации против российской спецоперации на Украине. Это событие может ускорить переход к многополярной мировой системе.
"Западные моральные аргументы против спецоперации <…>, безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика в так называемых странах "Глобального Юга"" — говорится в материале.— говорится в материале.
По мнению авторов материала, действия американского президента Дональда Трампа вызвали недовольство среди стран Латинской Америки, а также возмущение в развивающихся странах, что потенциально выгодно для России.
"Многополярная эпоха, о которой они (Россия и Китай. — Прим. ред.) давно мечтали, возможно, наконец наступит" — заключает автор.
3 января Дональд Трамп объявил, что США провели массированную атаку на Венесуэлу, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за границу. Сообщалось о взрывах в Каракасе, а операцию, предположительно, осуществляло подразделение Delta Force. Пленников сначала вывезли на военную базу Гуантанамо, а затем доставили в Нью-Йорк, где они оказались в следственном изоляторе в Бруклине. Мадуро вскоре должен предстать перед судом, ему грозит пожизненное заключение.
МИД России выразил солидарность с венесуэльцами, заявив, что обеспокоен насильственным вывозом Мадуро и его жены. Москва призвала к их освобождению и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта вокруг Венесуэлы. Китай также присоединился к призывам освободить Мадуро и его супругу, осудив действия США как нарушение международного права и основ международных отношений, что противоречит Уставу ООН.
КНДР также резко осудила действия Соединенных Штатов, расценив их как грубое нарушение суверенитета Венесуэлы и международного законодательства.
Мировая экономикаОбществоВЕНЕСУЭЛАКИТАЙСШАНиколас МадуроДональд ТрампМИД РФООН
 
 
