В ЕС сделали мрачное признание после атаки США на Венесуэлу
В ЕС сделали мрачное признание после атаки США на Венесуэлу
В ЕС сделали мрачное признание после атаки США на Венесуэлу
В ЕС сделали мрачное признание после атаки США на Венесуэлу
Корреспондент телеканала ZDF Ульф Реллер выдвинул мнение, что Евросоюз проигнорировал агрессию США против Венесуэлы, чтобы обеспечить поддержку Вашингтона для...
2026-01-05T06:03+0300
2026-01-05T06:03+0300
мировая экономика
сша
венесуэла
китай
николас мадуро
дональд трамп
ес
zdf
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
сша
венесуэла
китай
06:03 05.01.2026
 
В ЕС сделали мрачное признание после атаки США на Венесуэлу

ZDF: ЕС закрыл глаза на атаку по Венесуэле, чтобы сохранить помощь США Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала ZDF Ульф Реллер выдвинул мнение, что Евросоюз проигнорировал агрессию США против Венесуэлы, чтобы обеспечить поддержку Вашингтона для Киева.
"В случае с Трампом ЕС коллективно делает вид, что ничего такого не случилось, да и открыто президента США критиковать не будут по одной очень простой причине: Трамп нужен для Украины" — пояснил он.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
"Публичные танцы": СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
05:56
Реллер отмечает, что для европейцев это вновь приводит к возникновению дилеммы: они желают, чтобы Трамп защищал в Европе те идеалы, которые нарушает в других частях мира.
"Эти события представляют из себя опасный прецедент" — подытожил Реллер.
3 января Дональд Трамп объявил о том, что США провели массированную атаку на Венесуэлу, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены из страны. Сообщения СМИ свидетельствуют о взрывах в Каракасе, и предполагается, что операцию провело элитное подразделение Delta Force. Их якобы доставили сначала на базу ВМС США Гуантанамо, а затем перевезли в Нью-Йорк, где они оказались в следственном изоляторе в Бруклине. Позднее стало известно, что Мадуро предстоит предстать перед судом, и ему может грозить до четырех пожизненных сроков.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу
05:49
Министерство иностранных дел России выразило поддержку народу Венесуэлы, заявив о крайней обеспокоенности в связи с насильственным вывозом Мадуро и его жены в результате американской агрессии. Москва призвала освободить Мадуро вместе с супругой и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса вокруг Венесуэлы. Китай также присоединился к России, требуя незамедлительного освобождения Мадуро и его супруги. Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что действия США противоречат международному праву и основным нормам международных отношений, нарушая цели и принципы Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР также резко осудило действия США, обозначив их как грубое нарушение суверенитета и международных законов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны
3 января, 22:45
 
Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ЕС, ZDF, МИД РФ
 
 
