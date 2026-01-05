https://1prime.ru/20260105/ssha-866211286.html

В ЕС сделали мрачное признание после атаки США на Венесуэлу

2026-01-05T06:03+0300

мировая экономика

сша

венесуэла

китай

николас мадуро

дональд трамп

ес

zdf

мид рф

МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала ZDF Ульф Реллер выдвинул мнение, что Евросоюз проигнорировал агрессию США против Венесуэлы, чтобы обеспечить поддержку Вашингтона для Киева. "В случае с Трампом ЕС коллективно делает вид, что ничего такого не случилось, да и открыто президента США критиковать не будут по одной очень простой причине: Трамп нужен для Украины" — пояснил он.Реллер отмечает, что для европейцев это вновь приводит к возникновению дилеммы: они желают, чтобы Трамп защищал в Европе те идеалы, которые нарушает в других частях мира. "Эти события представляют из себя опасный прецедент" — подытожил Реллер. 3 января Дональд Трамп объявил о том, что США провели массированную атаку на Венесуэлу, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены из страны. Сообщения СМИ свидетельствуют о взрывах в Каракасе, и предполагается, что операцию провело элитное подразделение Delta Force. Их якобы доставили сначала на базу ВМС США Гуантанамо, а затем перевезли в Нью-Йорк, где они оказались в следственном изоляторе в Бруклине. Позднее стало известно, что Мадуро предстоит предстать перед судом, и ему может грозить до четырех пожизненных сроков. Министерство иностранных дел России выразило поддержку народу Венесуэлы, заявив о крайней обеспокоенности в связи с насильственным вывозом Мадуро и его жены в результате американской агрессии. Москва призвала освободить Мадуро вместе с супругой и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса вокруг Венесуэлы. Китай также присоединился к России, требуя незамедлительного освобождения Мадуро и его супруги. Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что действия США противоречат международному праву и основным нормам международных отношений, нарушая цели и принципы Устава ООН. Внешнеполитическое ведомство КНДР также резко осудило действия США, обозначив их как грубое нарушение суверенитета и международных законов.

