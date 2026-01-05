"Свержение диктатора": в США испугались замысла Трампа
Дэвис: план управления Венесуэлой может привести США к катастрофе в регионе
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. По мнению отставного подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, попытка США управлять Венесуэлой может обернуться для них региональной катастрофой, об этом он написал в социальной сети X.
"Думаете, свержение диктатора — это конец истории? Прошу, подумайте еще раз. Я объясню, почему план "управления" Венесуэлой — это рецепт катастрофы" —написал он.
По мнению Дэвиса, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро не станет концом для страны, так как в стране все еще существуют мощные повстанческие группировки, готовые противостоять США.
"Предупреждение о повстанцах: если вы отнимете у них деньги и власть, я готов поспорить... они что-нибудь с этим сделают"" —подчеркнул Дэвис.
Эксперт акцентирует, что вторжение в Венесуэлу может обернуться для США неудачей, аналогичной той, что случилась в Ираке, и советует тщательно подумать перед применением американских военных сил в этом регионе.
3 января Дональд Трамп объявил о том, что США осуществили значительную атаку на Венесуэлу, с последующим захватом президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, и их депортацией. В СМИ сообщалось о взрывах в Каракасе, предположительно, операцию проводило подразделение Delta Force. Пленников вывезли на базу Гуантанамо, а затем переправили в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро вскоре предстанет перед судом, ему может грозить несколько пожизненных сроков.
МИД России выразило свою поддержку народам Венесуэлы, выразив крайнюю озабоченность насильственным вывозом Мадуро и его жены в результате действий США. Москва призвала к их освобождению и предупреждению дальнейшей эскалации ситуации вокруг Венесуэлы. Китай в поддержку Москвы также потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги, осудив действия США как нарушение международного права и основных принципов международных отношений, противоречащее Уставу ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.