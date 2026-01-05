https://1prime.ru/20260105/ssha-866212745.html

"Свержение диктатора": в США испугались замысла Трампа

"Свержение диктатора": в США испугались замысла Трампа - 05.01.2026, ПРАЙМ

"Свержение диктатора": в США испугались замысла Трампа

По мнению отставного подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, попытка США управлять Венесуэлой может обернуться для них региональной катастрофой, об... | 05.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. По мнению отставного подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, попытка США управлять Венесуэлой может обернуться для них региональной катастрофой, об этом он написал в социальной сети X. "Думаете, свержение диктатора — это конец истории? Прошу, подумайте еще раз. Я объясню, почему план "управления" Венесуэлой — это рецепт катастрофы" —написал он.По мнению Дэвиса, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро не станет концом для страны, так как в стране все еще существуют мощные повстанческие группировки, готовые противостоять США."Предупреждение о повстанцах: если вы отнимете у них деньги и власть, я готов поспорить... они что-нибудь с этим сделают"" —подчеркнул Дэвис.Эксперт акцентирует, что вторжение в Венесуэлу может обернуться для США неудачей, аналогичной той, что случилась в Ираке, и советует тщательно подумать перед применением американских военных сил в этом регионе. 3 января Дональд Трамп объявил о том, что США осуществили значительную атаку на Венесуэлу, с последующим захватом президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, и их депортацией. В СМИ сообщалось о взрывах в Каракасе, предположительно, операцию проводило подразделение Delta Force. Пленников вывезли на базу Гуантанамо, а затем переправили в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро вскоре предстанет перед судом, ему может грозить несколько пожизненных сроков.МИД России выразило свою поддержку народам Венесуэлы, выразив крайнюю озабоченность насильственным вывозом Мадуро и его жены в результате действий США. Москва призвала к их освобождению и предупреждению дальнейшей эскалации ситуации вокруг Венесуэлы. Китай в поддержку Москвы также потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги, осудив действия США как нарушение международного права и основных принципов международных отношений, противоречащее Уставу ООН.Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.

