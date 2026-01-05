Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Только попробуйте": в США жестко осадили ЕС после нового заявления Каллас
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive, что глава европейской дипломатии Кая Каллас стремилась привлечь на свою сторону президента США Дональда Трампа в украинском конфликте, выразив поддержку атаке на Венесуэлу. "Она многому научилась, и сейчас попробует заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, чтобы использовать в своих интересах. Но это не поможет" — заявил он.Эксперт подчеркнул, что никаких явных признаков успеха такой стратегии нет, однако Каллас вряд ли откажется от идеи использовать США."Сейчас я не вижу никаких доказательств, что Трамп поведется на этот трюк, потому что я уже говорил раньше, что у него есть стратегическое видение того, как этот процесс будет осуществлен" — пояснил Макгрегор.Глава евродипломатии Кая Каллас в субботу хотя и призвала США уважать международное право и волю народа Венесуэлы, но усомнилась в легитимности захваченного президента страны Николаса Мадуро и выступила за мирный переход власти в Боливарианской республике. 3 января Дональд Трамп объявил о том, что США осуществили значительную атаку на Венесуэлу, с последующим захватом президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, и их депортацией. В СМИ сообщалось о взрывах в Каракасе, предположительно, операцию проводило подразделение Delta Force. Пленников вывезли на базу Гуантанамо, а затем переправили в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро вскоре предстанет перед судом, ему может грозить несколько пожизненных сроков.МИД России выразило свою поддержку народам Венесуэлы, выразив крайнюю озабоченность насильственным вывозом Мадуро и его жены в результате действий США. Москва призвала к их освобождению и предупреждению дальнейшей эскалации ситуации вокруг Венесуэлы. Китай в поддержку Москвы также потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги, осудив действия США как нарушение международного права и основных принципов международных отношений, противоречащее Уставу ООН. Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
