Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9% - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/ssha-866231491.html
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9%
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9% - 05.01.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9%
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 47,9% с уровня ноября в 48,2%, свидетельствуют данные американского... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T20:08+0300
2026-01-05T20:08+0300
мировая экономика
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_0:109:1501:953_1920x0_80_0_0_55dcbd94b2399b82802aad85bd966fab.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 47,9% с уровня ноября в 48,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали рост показателя - до 48,3%. При этом индекс занятости в промышленности страны в декабре поднялся до 44,9% с 44% месяцем ранее, а индекс цен - сохранился на уровне ноября в 58,5%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
https://1prime.ru/20251231/indeks-866100519.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_42:0:1457:1061_1920x0_80_0_0_cec75d6a4747e41404371135d955c2f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность
Мировая экономика, Промышленность
20:08 05.01.2026
 
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9%

Индекс деловой активности в промышленности США в декабре сократился до 47,9%

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
" Снижение котировок. Архивное фото
© fotolia.com / jamdesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 47,9% с уровня ноября в 48,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали рост показателя - до 48,3%.
При этом индекс занятости в промышленности страны в декабре поднялся до 44,9% с 44% месяцем ранее, а индекс цен - сохранился на уровне ноября в 58,5%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Индекс деловой активности в Китае в декабре вырос до 50,2 пункта
31 декабря 2025, 07:23
 
Мировая экономикаПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала