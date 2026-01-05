https://1prime.ru/20260105/ssha-866231491.html
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9%
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9% - 05.01.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9%
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 47,9% с уровня ноября в 48,2%, свидетельствуют данные американского... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T20:08+0300
2026-01-05T20:08+0300
2026-01-05T20:08+0300
мировая экономика
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_0:109:1501:953_1920x0_80_0_0_55dcbd94b2399b82802aad85bd966fab.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 47,9% с уровня ноября в 48,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали рост показателя - до 48,3%. При этом индекс занятости в промышленности страны в декабре поднялся до 44,9% с 44% месяцем ранее, а индекс цен - сохранился на уровне ноября в 58,5%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
https://1prime.ru/20251231/indeks-866100519.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_42:0:1457:1061_1920x0_80_0_0_cec75d6a4747e41404371135d955c2f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, промышленность
Мировая экономика, Промышленность
Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9%
Индекс деловой активности в промышленности США в декабре сократился до 47,9%
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 47,9% с уровня ноября в 48,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали рост показателя - до 48,3%.
При этом индекс занятости в промышленности страны в декабре поднялся до 44,9% с 44% месяцем ранее, а индекс цен - сохранился на уровне ноября в 58,5%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Индекс деловой активности в Китае в декабре вырос до 50,2 пункта