Индекс деловой активности в промышленности США снизился до 47,9%

2026-01-05T20:08+0300

мировая экономика

промышленность

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре сократился до 47,9% с уровня ноября в 48,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали рост показателя - до 48,3%. При этом индекс занятости в промышленности страны в декабре поднялся до 44,9% с 44% месяцем ранее, а индекс цен - сохранился на уровне ноября в 58,5%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

